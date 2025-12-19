Avatar – Fuoco e cenere di James Cameron: spettacolo pirotecnico su Pandora – Recensione

Avatar – Fuoco e cenere di James Cameron: spettacolo pirotecnico su Pandora, dove l’originalità fa yoga ma la retina esce dal cinema in piedi ad applaudire.

🎬 Trama – “Quando Pandora incontra il padre del T‑1000 vince sempre il budget”

In Avatar – Fuoco e cenere (Avatar: Fire and Ash) James Cameron conferma di essere il re Mida del blockbuster: dove appoggia la macchina da presa spuntano miliardi e creature bioluminescenti.​

Se Avatar era il big bang e Avatar – La via dell’acqua l’enciclopedia marina, questo terzo capitolo è il volume “fuoco, cenere e traumi familiari assortiti”, con il bonus del nuovo clan Mangkwan, Na’vi pirotecnici che sembrano usciti da un incrocio fra un rave vulcanico e un incubo di Sarah Connor.​

La famiglia Sully vive ancora presso i Metkayina quando il passato torna a bussare in armatura RDA e il presente prende fuoco, letteralmente, con l’arrivo del popolo della cenere guidato da Varang, la tsahik che ha letto il manuale “Come diventare villan carismatico” e poi l’ha incendiato.​

Mentre Jake Sully e Neytiri cercano un modo per proteggere i figli e spedire Spider verso una vita con meno rischio di morire per una maschera scarica, le navi dei Windtraders vengono attaccate e il film ingrana la marcia Cameron: esplosioni, inseguimenti, acqua, lava, fumo, pioggia e probabilmente anche l’umidità dell’aria ha un supervisore VFX.

«Se ti muovi come il T‑1000, ricordati che qui il metallo liquido è la lava.» «Tranquillo, papà, a Pandora il contratto assicurativo è più solido del vibranio.» – Jake Sully e Lo’ak durante un diverbio

💥Cosa funziona in Avatar – Fuoco e cenere – “Spettacolo talmente grosso che Arnold chiede l’autografo”

Spettacolo visivo da kolossal d’annata, Avatar – Fuoco e cenere è cinema extra‑large, di quello che chiede lo schermo più grande disponibile e ti guarda male se osi pensare allo streaming.​ Le tre gigantesche scene d’azione sembrano orchestrate da un Cameron che ha messo su playlist mentale di Terminator 2: Judgment Day, ha preso il camion del canale, la fabbrica d’acciaio e ha deciso di rifarli tutti su Pandora con fuoco, lava, aerei, banshee e meduse volanti in fiamme.​

Il nuovo villan Varang, interpretata da Oona Chaplin, è la miglior aggiunta al franchise dai tempi del primo “io ti vedo” sussurrato al cinema.​

È una leader Na’vi spietata e tragica, con un design che mescola fuliggine, rituali e un uso del fuoco che farebbe invidia a mezzo MCU, guidando i Mangkwan come un’orda vulcanica convinta, legittimamente, di essere dalla parte giusta della storia.​

Il ritmo: botte, scoppi e poi di nuovo botte! Cameron abbassa il volume dei sermoni ecologisti e alza quello delle esplosioni: ogni venti minuti circa c’è una scena che potrebbe tranquillamente chiudere un altro blockbuster.​

I passaggi più intimi funzionano meglio quando restano legati al lutto di Neytiri e Lo’ak, mentre la macchina‑azione gira come un’orologeria svizzera radioattiva, fra assalti, cacce, navi che si spezzano e animali di Pandora usati come armi di distruzione di massa.​

La dinamica dei Sully continua a essere il cuore del film, con Jake padre‑soldato, Neytiri furia dolente e Lo’ak sempre più al centro, degno erede degli eroi testardi che popolano la filmografia del regista, da Kyle Reese al Jack Dawson di Titanic passando, in spirito, per il T‑1000 che li guarda tutti e dice “almeno questo sa correre”.

«Jake, continuerò a tornare finché tu non mi dirai “Hasta la vista, Quaritch”.» – Quaritch saluta il suo eterno rivale

🙃 Perché non guardare Avatar – Fuoco e cenere – “Deja‑vu in 3D, con extra lava”

Il problema di Avatar – Fuoco e cenere è che a volte sembra riciclo creativo, il director’s cut del secondo film con commentary del fuoco.​

Il finale in particolare gioca a fare la variante di La via dell’acqua: grande scontro, ambiente ostile, famiglia dispersa, vendetta che bolle e un cattivo che non capisce il concetto di “chiudere un arco narrativo”, come la saga di Terminator alla decima revisione della stessa timeline.​

Chi spera in una rivoluzione narrativa resterà un po’ deluso, perché Cameron preferisce raffinare piuttosto demolire: i temi ecologisti restano in superficie, come adesivi su un’astronave zeppa di missili.​

Pandora continua a essere lo stesso parco tematico perfetto del capitolo precedente, solo con una nuova area “fuoco e cenere”, ma senza quel senso di scarto radicale che c’era fra il primo e il secondo film.​

Gli umani, Quaritch a parte, funzionano più come comparse di lusso che come veri co‑protagonisti.​ Il lato RDA brilla quando serve a far volare cose in aria, meno quando dovrebbe arricchire il discorso politico della saga, che qui rimane più “guerra ai cattivi” che “riflessione sul colonialismo” in modalità Aliens che ha perso un po’ dei suoi sottotesti migliori.

«Su Pandora la prima legge è proteggi la famiglia. La seconda è non stuzzicare il popolo della cenere.» «E la terza?» «Non sfidare mai un Na’vi in slow‑motion. Perderai.» – James Cameron di Borgata in Masterclass

🎭 Conclusioni: “Hasta la vista, originalità… ma che spettacolo”

Avatar – Fuoco e cenere è uno di quei rarissimi film che gridano “esperienza in sala” da ogni singolo fotogramma incandescente.​ Non rinnova il vocabolario del franchise, a tratti ne ricicla addirittura le frasi, ma le urla con un impianto sonoro che fa vibrare la poltrona e un lavoro visivo che rende ogni riflessione sulla trama un pensiero secondario rispetto al gigantesco balletto di fuoco, acqua, cenere e Na’vi in guerra.​

Se il primo Avatar era il “ti presento Pandora” e La via dell’acqua il “ti presento l’oceano”, Fuoco e cenere è il capitolo “ti presento l’inferno vulcanico e la rabbia dei Mangkwan”, con Varang pronta a rubare la scena e a chiedere: “Sai contare fino a tre, Jake? Perché questo è solo il terzo round.”

«Pandora cambia forma, ma non smette mai di inseguire il botteghino.» – Il Cinefilo Brusco di Quartiere

📦 Box: l’Universo Avatar di James Cameron

La saga a tappe:



Avatar ha aperto Pandora con la rivoluzione del 3D e una storia di fantascienza ecospirituale che sembrava Balla coi lupi trasferito nello spazio.​ Avatar – La via dell’acqua ha espanso il mondo con il clan marino dei Metkayina, trasformando il secondo capitolo in un gigantesco acquario emotivo e tecnico.​

Con Fuoco e cenere il focus si sposta su un nuovo bioma di Pandora, quello vulcanico, attraverso il clan Mangkwan, popolo della cenere che vive in un ecosistema devastato e usa il fuoco come arma e linguaggio.​ Varang è “l’eroina del suo popolo”, figuretta tipica del mondo di Cameron dove il villan è spesso solo l’avversario dal punto di vista opposto con una causa meno discutibile del solito.​

Temi ricorrenti cameroniani:

Tecnologia contro natura, famiglia come unità di resistenza, corpi ibridi sospesi fra due mondi, e la fissazione per l’acqua, il metallo e ora la lava, elementi che il regista filma come se fossero personaggi.​ Ogni capitolo aumenta la scala: più biomi, più clan, più trauma emotivo, più effetti, in una progressione che punta a costruire una vera mitologia planetaria in vista dei futuri capitoli già annunciati.

Il film è al cinema dal 16 Dicembre con Disney.

Regia: James Cameron Con: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion Anno: 2025 Durata: 197 min. Paese: Stati Uniti Distribuzione: The Walt Disney Company