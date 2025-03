A Real Pain – Jesse Eisenberg dirige Kieran Culkin – Recensione

A Real Pain esce in sala, in tempo per mostrare la performance, notevole, di Kieran Culkin prima della notte degli Oscar.

David (Jesse Eisenberg), un giovane padre newyorkese, intraprende un viaggio in Polonia per esplorare la storia dell’Olocausto, accompagnato dal cugino Benji (Kieran Culkin). Il tour, finanziato dall’eredità lasciata dalla loro defunta nonna, li porta a unirsi a un gruppo guidato dall’affabile James (Will Sharpe). Mentre attraversano i luoghi della memoria, David e Benji riscoprono il loro legame d’infanzia e si confrontano con le profonde ferite familiari che continuano a plasmarli.

Cosa funziona in A Real Pain

La seconda regia di Jesse Eisenberg è una commedia riflessiva sulle sue origini. Un buddy movie in cui viene dato molto spazio all’attore (ipoteticamente) non protagonista, Kieran Culkin, che trascina decisamente la scena. Sullo stile di “Ogni cosa è illuminata“, altro viaggio di ricerca delle origini del protagonista, Eisenberg sembra riflettere in modo laterale anche sulle origini del popolo americano: come fa dire al personaggio di Culkin, gli Stati Uniti altro non sono che un mix di altre culture.

Il regista calibra molto bene il ragionamento sul passato tragico della storia ebraica alla descrizione della depressione e lutto del co-protagonista, e accenna a mostrare le situazioni interiori degli altri personaggi, tra cui spicca Jennifer Grey, la Baby di Dirty Dancing, in un ruolo defilato ma cardinale per la storia.

Perché non guardare A Real Pain

Il film scorre piacevolmente per la sua durata, entro le due ore, con diversi momenti di divertimento grazie alla chimica tra i due protagonisti e l’istrionismo di Kieran Culkin, che riesce a rendere amabile un personaggio che è sempre al limite dell’insopportabilità. Quello che si percepisce è che il film vorrebbe ragionare su molte cose, ma non affonda mai decisamente in nessuna di queste, lasciando poi perdere.

Kieran Culkin per la sua interpretazione ha fatto incetta di premi: ha già vinto Golden Globe, Bafta e Sag ed è candidato agli Oscar 2025 come miglior attore non protagonista.

Il film è stato presentato a Alice nella città nel corso della Festa del cinema di Roma 2024 e ora è in sala dal 27 febbraio distribuito da Disney per Searchlight Pictures.

Regia: Jesse Eisenberg Con: Jesse Eisenberg, Kieran Culkin, Jennifer Grey Anno: 2024 Durata: 89 min. Paese: USA Distribuzione: Disney/Searchlight Pictures