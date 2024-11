Venom: The Last Dance – Recensione dell’ultimo capitolo dedicato al Simbonte del Sony’s Universe

Venom: The Last Dance conclude questa trilogia cinematografica dedicata al personaggio della Marvel creato nel 1988 da David Michelinie e Todd McFarlane, un film che vede il ritorno di Tom Hardy e non solo ma soprattutto l’esordio alla regia di Kelly Marcel

Dopo un breve soggiorno in un altro universo Eddie Brock (Tom Hardy) e il suo Venom tornano alla loro dimensione, con il primo che deve guardarsi le spalle perché è accusato dell’omicidio di Patrick Mulligan (Stephen Graham).

Ma presto questa cosa diventerà il minore dei problemi, perché in un angolo remoto dell’universo il malvagio Knull (Andy Serkis), il creatore dei simbionti, vuole liberarsi finalmente dalla prigione in cui le stesse sue creature lo hanno confinato, e per questo spedisce la sua nuova progenie, gli Xenophage, alla ricerca di tutti i simbionti sparsi per l’Universo.

Per trovarli devono percepire il Codex, che si attiva quando un simbionte si assimila completamente al suo ospite. Una vera sfortuna per Eddie, dato che la trasformazione in Venom è fondamentale per difendersi dai tanti nemici che lo braccano da anni. Come andrà a finire questa nuova avventura?

Cosa funziona in Venom: The Last Dance

Terzo e in teoria ultimo capitolo della trilogia Sony’s Spider-Man Universe su Venom, perché il titolo fa presagire questo, anche se le due scene durante e dopo i titoli di coda lasciano un minimo la porta aperta, magari a una nuova saga o comunque a degli spin-off dedicati a questo personaggio che continua a non interagire con l’Uomo Ragno ma questo per molti spettatori non è mai stato fondamentale:

sia perché questo terzo capitolo ha già generato utili al botteghino, oltre al fatto che questo anti-eroe, con quella sua voce inquietante sempre bramosa di carne umana è appunto “sadicamente” divertente.



Una buona alternativa al Marvel Cinematic Universe dove è sempre più difficile trovare questo genere di contenuti, inoltre Venom: The Last Dance ci ha offerto non solo più simbionti ma anche tante scene d’azione letteralmente esplosive, e trasformazioni particolari come quella del cavallo.

Se in patria questa trilogia ha avuto ad ogni capitolo un regista differente non si può dire la stessa cosa nel nostro Paese, perché la direzione del doppiaggio e i dialoghi Italiani sono stati ancora una volta affidati a Marco Guadagno, che ha potuto contare di nuovo su Adriano Giannini (Eddie Brock/Venom), Alessandro Quarta (Mulligan), Antonella Rinaldi (Signora Chen) e Giorgio Borghetti (Dan Lewis), mentre le nuove voci sono state quelle di Valentina Favazza (Dr. Payne), Simone Mori (Martin Moon), Luna Iansante (Echo Moon), Laura Romano (Nova Moon), Alexander Gusev (Leaf Moon), Dario Oppido (Knull), Giulia Franceschetti (Sadie Christmas), Diego Suarez (il barista) Alberto Franco (Capitano Forrest) e Mauro Gravina (il Generale).

Perché non guardare Venom: The Last Dance

Anche se ha avuto anche questa volta il pubblico della sua parte, la trilogia Sony di Venom non ha invece mai avuto veramente il favore della critica, soprattutto quella che da anni continua ad elogiare il MCU nonostante i tanti difetti, come le già citate edulcorazioni e le eccessive battute e situazioni demenziali.

E ad essere obbiettivi Venom: The Last Dance ci è andato molto vicino a replicare le situazioni imbarazzanti prodotte dalla Casa di Topolino, in particolare quando è in scena la famiglia hippy appassionata dell’Area 51.



E che dire della scena in cui Venom balla Dancing Queen degli ABBA?

Sicuramente danza meglio di Star-Lord e Deadpool… quindi la scena non andava evitata per il ballo in sé, ma per il fatto che non ha senso che Venom decida di farlo trasformandosi al 100% nonostante lo Xenophage sia ancora in giro a dargli la caccia.

Venom: The Last Dance è al cinema da giovedì 24 ottobre 2024 grazie alla distribuzione di Eagle Pictures per Sony Pictures.

Regia: Kelly Marcel Con: Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Stephen Graham, Peggy Lu, Alanna Ubach, Rhys Ifans, Dash McCloud, Andy Serkis Anno: 2024 Durata: 109 min. Paese: USA Distribuzione: Eagle Pictures