Una notte a New York – il nuovo film con Sean Penn e Dakota Johnson – Recensione

Una notte a New York doveva essere uno spettacolo teatrale che poi è diventato un film in cui i due attori protagonisti dominano la scena.

New York City, notte. All’aeroporto JFK, una giovane donna prende posto sul sedile posteriore di un taxi giallo. Il tassista avvia il motore e si dirige verso Manhattan, immergendosi nell’oscurità notturna. Quella che sembra una semplice corsa si trasforma presto in una conversazione carica di sviluppi imprevedibili.

Cosa funziona in Una notte a New York

L’esordio alla regia di Christy Hall, che ha contribuito al successo It ends with us adattando il romanzo allo schermo, usa un unico set (seppure in movimento) sfruttando completamente le capacità attoriali dei suoi protagonisti. Sean Penn riesce ad essere alternativamente affascinante, un po’ minaccioso e paterno durante i 100 minuti di durata della pellicola. Dakota Johnson si mantiene in equilibrio tra la giovane donna in carriera, la ragazza interrotta con complesso patero e una donna sveglia e sensuale.

Il gioco che si instaura tra i due affronta vari argomenti, alcuni molto espliciti che riguardano la vita, l’indipendenza la sessualità. Ma il tutto riesce a mantenersi nell’argine, senza diventare forzato.

Il film è stato presentato al festival di Telluride, a Toronto e al Tribeca, è stato fortemente voluto dalla sua protagonista Dakota Johnson che infatti figura anche come produttrice.

Perché non guardare Una notte a New York

Questo film ha come spina dorsale l’incubo di qualsiasi introverso che prende un taxi: trovare un curioso tassista che parla continuamente senza paura di fare domande anche molto personali. Superata questa forzatura della realtà, il film regge nonostante l’assenza di location diverse dall’intero di un taxi, grazie alle interpretazioni dei due protagonisti.

Il film è in sala dal 19 dicembre distribuito da Lucky Red.

Regia: Christy Hall Con: Dakota Johnson, Sean Penn Anno: 2024 Durata: 111 min. Paese: USA Distribuzione: Lucky Red