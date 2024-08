Twisters (2024) – Tornado di Cuori – Recensione

Twisters riporta al cinema la caccia ai tornado già vista nel 1996 grazie a Helen Hunt, Bill Paxton e alla direzione di Jan de Bont, solo che questa volta con il nuovo regista Lee Isaac Chung le trombe d’aria ci sono ancora ma tutto il resto no

Siamo di nuovo in Oklahoma e un gruppo di studenti universitari è pronto a “catturare” un tornado, ossia avvicinarsi il più possibile ad esso per cercare di studiarlo al meglio dal punto di vista metereologico, e magari trovare una soluzione scientifica per fermarlo in modo da impedire gravi danni ad esseri viventi ed abitazioni.



Purtroppo non immaginano che la tromba d’aria a cui vanno incontro è di una potenza superiore alle loro previsioni, e solo Kate (Daisy Edgar-Jones) e Javi (Anthony Ramos) riescono a sopravvivere. Cinque anni dopo i due amici si ritrovano, perché Javi è intenzionato a riprendere la ricerca con nuove tecnologie a disposizione, e riesce a convincere la riluttante e ancora traumatizzata Kate.

Si ritorna dunque nel Sooner State, con i due ricercatori che dovranno fare i conti non solo con le avversità naturali ma anche con un altro concorrente umano, Tyler (Glen Powell) e la sua particolare banda cacciatrice di tornadi.

Cosa funziona in Twisters (2024)

Se l’inizio della sinossi parla di un ritorno in Oklahoma il motivo è semplice ma va evidenziato perché forse non è noto a tutti: Twisters è il seguito di Twister, film del 1996 anch’esso ambientato in quello stato centrale del sud degli Stati Uniti, e che parlava sempre di un gruppo di persone alla caccia di tornadi.



Un seguito già definito stand-alone perché degli anni 90 in questo nuovo capitolo diretto ora da Lee Isaac Chung non c’è praticamente nulla, se non l’utilizzo della piccola Dorothy all’inizio del film, ossia della tecnologia utilizzata allora per provare ad imprigionare la tromba d’aria.

Una scelta che viene incontro soprattutto a coloro che non hanno mai visto il precedente lungometraggio, perché l’assenza dei vecchi personaggi e di qualunque racconto/riassunto del passato non solo non rende difficile la comprensione di Twisters ai neofiti ma non rovina in alcun modo l’eventuale tardiva visione della pellicola di Jan de Bont, che magari molti andranno a recuperare proprio dopo aver visto questo nuovo film con protagonisti Daisy Edgar-Jones e Glen Powell.

L’utilizzo di Dorothy non è dunque in alcun modo un vero spoiler, a meno che lo spettatore non sia a conoscenza della trama e dei personaggi del Mago di Oz di Lyman Frank Baum e del volto più iconico che accompagna da sempre il personaggio di Dorothy Gale, ossia Judy Garland, protagonista dell’indimenticabile lungometraggio del 1939 diretto da Victor Fleming.

Mago di Oz dunque già utilizzato nel 1996 e che nel 2024 viene anche ampliato perché le automobili della squadra operativa di Kate portano i nomi degli altri personaggi (Uomo di Latta, Spaventapasseri e Leone) mentre il personaggio e la banda di Tylers, con il loro abbigliamento e modo di fare sono stati in grado di rendere a tutti gli effetti Twisters un particolare western moderno, che dalla scena del salvataggio in piscina diventa particolarmente intenso e anche un po’ commovente.

Perché non guardare Twisters (2024)

Twisters di Lee Isaac Chung è dunque un seguito particolarmente adatto a coloro che non hanno mai visto Twister, mentre quelli che invece lo hanno guardato e riguardato in passato magari resteranno delusi dalle scelte di questo secondo capitolo che non ha messo in scena nessun personaggio del passato.

Per il resto, se la seconda parte del lungometraggio funziona ed emoziona non si può dire lo stesso della prima, che oltre ad avere diversi “momenti morti” non ha fatto un buon lavoro sulla caratterizzazione dei personaggi, in particolare in occasione del prologo.

Prodotto da Universal Pictures, Warner Bros. Pictures e Amblin Entertainment, Twisters è al cinema nel nostro Paese da mercoledì 17 luglio 2024 grazie alla distribuzione di Warner Bros Italia.

Regia: Lee Isaac Chung Con: Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, Anthony Ramos, Maura Tierney, Brandon Perea. Daryl McCormack, Sasha Lane, Kiernan Shipka, Nik Dodani, Harry Hadden-Paton, David Corenswet, Tunde Adebimpe, Katy O’Brian, David Born, Paul Scheer, James Paxton Anno: 2024 Durata: 122 min. Paese: USA Distribuzione: Warner Bros