Tofu in Japan: La ricetta del signor Takano – Recensione

Tofu in Japan: La ricetta del signor Takano: Al cinema dal 19 dicembre con Academy Two, il film di Mitsuhiro Tanaka, vincitore del Premio del Pubblico al Far East Film Festival. Un mix irresistibile di semplicità, tradizione e atmosfera suggestiva! Una commedia delicata e gustosa!

Tofu in Japan, diretto da Mitsuhiro Mihara, ci porta nel cuore di un piccolo negozio di tofu situato nei dintorni di Hiroshima. Al centro della vicenda c’è il rapporto tra Takano Tatsuo (interpretato da Tatsuya Fuji, celebre protagonista di “Ecco l’impero dei sensi“) e sua figlia Haru (Aso Kumiko che i più ricorderanno nei panni di Luna Kozuki in Kyashan – La rinascita).

La loro quotidianità, scandita dai gesti semplici e rituali della preparazione del tofu, viene arricchita dai loro dissapori e incomprensioni che portano ad una riconciliazione e da incontri inaspettati che portano con sé risate, sorprese e momenti di grande dolcezza.

Con delicatezza e umanità, il film celebra i valori della famiglia, dell’amicizia e la bellezza della semplicità, racchiusa in un tofu fatto con amore e dedizione che conquista qualsiasi palato. Un viaggio emozionante che intreccia tradizione e sentimenti universali, capace di toccare il cuore.

Cosa funziona in Tofu in Japan: La ricetta del signor Takano

Mihara Mitsuhiro sa come mescolare gli ingredienti giusti per rendere la sua narrazione affascinante e coinvolgente. Con una regia che cattura l’essenza della cultura giapponese, il film esplora con attenzione i dettagli artigianali e la spiritualità legata al cibo, offrendo allo spettatore un’atmosfera autentica.

Il ritmo, deliberatamente lento ma potente, invita a immergersi nel mondo del signor Takano, riflettendo sulla semplicità e sulla cura che animano ogni suo gesto. La fotografia, suggestiva e curata, valorizza i paesaggi, i colori naturali e l’arte del tofu, conducendo lo spettatore in un viaggio visivo di rara bellezza.

Avvolto da questi ingredienti perfetti, il signor Takano emerge come un protagonista sincero e ispirante, simbolo di dedizione e rispetto per una tradizione senza tempo, che suscita il desiderio di scoprire ancora di più.

In parallelo, i legami relazionali sono raccontati con una delicatezza disarmante: l’amore, la famiglia e l’amicizia sono esplorati con una semplicità che rende ogni interazione autentica e profonda.

La straordinaria esaltazione della semplicità regala una leggerezza che resta con te ben oltre i titoli di coda, lasciandoti con la sensazione di aver vissuto qualcosa di profondo e intimo. La combinazione di autenticità, semplicità e legami umani rende questo film un’esperienza toccante e significativa, che lascia al cuore il sapore di un tofu che sa di storia, passione e affetto.

Perché non guardare Tofu in Japan: La ricetta del signor Takano

L’unico gusto un po’ amaro nella ricetta di Misuhiro Mihara è la scarsa attenzione dedicata alla caratterizzazione intima del protagonista. Nonostante il film accenni alla complessità del suo carattere – un’apparente durezza che cela dolcezza e sensibilità – non si approfondiscono a sufficienza le ragioni dietro il suo comportamento burbero.

Gli accadimenti che hanno plasmato la sua personalità vengono solo vagamente suggeriti, lasciando lo spettatore con più domande che risposte. Questa mancanza di introspezione priva il pubblico di un legame emotivo più profondo con il protagonista e rende difficile comprendere le sue motivazioni comportamentali.

Una maggiore esplorazione del suo passato avrebbe aggiunto spessore al racconto, rendendo le sue azioni e trasformazioni più significative e coinvolgenti. Tuttavia, questa mancanza potrebbe, per i più sognatori, offrire spunti per stimolare la fantasia, lasciando spazio a varie ipotesi sul suo passato.

Una cosa è certa

Tofu in Japan. La ricetta del signor Takano deve essere visto, perché è uno di quei film che alleggerisce il cuore e offre spunti di riflessione sul valore della semplicità e delle piccole cose, come successo qualche anno fa con “Le Ricette della Signora Toku“. Un film che regala la sensazione di assaporare la delizia di un buon tofu fatto in casa, lasciandoti con un sorriso e una calda sensazione di appagamento.

Il film è al cinema dal 19 dicembre con Academy Two.

Regia: Mitsuhiro Mihara Con: Tatsuya Fuji, Kumiko Aso, Kumi Nakamura, Akama Mariko, Joe Hyûga, Riku Kurokouchi, Daikichi Sugawara, Yu Tokui, Masato Yamada Anno: 2024 Durata: 119 min. Paese: Giappone Distribuzione: Academy Two