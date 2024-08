The Well – Recensione del film horror di Federico Zampaglione con Lauren LaVera e Claudia Gerini

Oggi recensiamo l’intrigante, “artigianale” nella sua accezione più positiva, altamente pauroso e financo sperimentale, nuovo opus ed horror a tutti gli effetti di Federico Zampaglione, ovverosia The Well.

Zampaglione, famoso “capobanda” dei Tiromancino e cantautore di successo che, come sappiamo, dal 2007, col suo esordio registico Nero bifamiliare, s’è cimentato dietro la macchina da presa per lungometraggi thrilling e, giustappunto, orrifici a forte tasso adrenalinico, ricolmi di vivida suspense e scene decisamente truculente. Talvolta, ai limiti dell’accettabile…

The Well, lungometraggio della durata corposa e sanguinolenta di novantuno minuti scanditi e diluiti da un torbido intreccio macabro, teso e inquietante, non fa eccezione a tale, potremmo dire, azzardando, regola aurea della cineastica poetica di Zampaglione ed è ancora una volta un film, dalle atmosfere rustiche e volutamente disgustose, che nel bene e nel male si discosta dalle comuni produzioni convenzionali del genere.

Tratto da un soggetto originale ad opera di Giacomo Gensini e dello stesso Zampaglione, sceneggiato da quest’ultimo, oltre che diretto naturalmente (rimarchiamolo doverosamente a costo di apparire pleonastici), assieme a Stefano Masi (fra i produttori principali), The Well, così come meglio enunceremo nelle righe a venire di tal nostra disamina, pur non eccellendo particolarmente e non brillando certamente di originalità totale, ci ha colpiti, appagandoci non poco, ed è senza dubbio una pellicola che merita ampiamente la visione. Pur con le dovute riserve che prossimamente e dettagliatamente enunceremo…

Trama, da noi riassuntavi all’osso e delineatavi assai concisamente per evitarvi spoiler indesiderati e sgraditi:

Una giovane restauratrice alle prime armi di nome Lisa Gray (Lauren LaVera) vien incaricata dall’ambigua ma avvenente duchessa Emma Malvisi (una splendida e radiosa, eppur perturbante Claudia Gerini) di recarsi in un remoto ma non di certo sperduto, bensì pittoresco villaggio italiano, ovverosia Sambuci. Al fine di recuperare un medievale, antico dipinto d’estremo valore e risanarlo, ripristinandone lo smarrito smalto consuntosi.

Nella magione ove Lisa vien ospitata però aleggia, sinistra e orripilante, una tremenda maledizione pronta a ridestarsi e deflagrare in modo impetuoso. Inoltre, vi risiede un ancestrale mostro, il quale è già pronto al risveglio vendicativo e sanguinario. In compagnia d’un fido freak simil Goblin temibile… Per di più, la minorenne figlia della duchessa, Giulia (Linda Zampaglione), davvero soffre di un grave disturbo di personalità oppure è una donna ultracentenaria imprigionata nel corpo d’una bambina e dunque una specie di versione ante litteram del wildiano Dorian Gray?

Cosa funziona in The Well

Gustosamente demodé e retrò, richiamante, d’espliciti rimandi citazionistici palesi, i migliori film del maestro per antonomasia dei film dell’orrore e di paura, vale a dire, nientepopodimeno che Dario Argento (Suspiria, Phenomena), emulante, sebbene con goffaggini maldestre, non poco pedestri e abbondanza sovente indigesta di trucchi e violenze in eccesso veramente ai limiti del sostenibile, The Well, vietato ai minori di diciott’anni per via, giustappunto, di molte sue scene non adatte agli stomaci deboli, se fin dapprincipio sarà preso per quel che è, vale a dire uno strampalato racconto gore trucido e tetramente balzano oltremisura, ripetiamo, potrebbe soddisfare lo spettatore in cerca di sensazioni forti e fuori dall’ordinario.

In quanto, non si prefigge di passare alla storia del cinema dell’orrore più elegante o d’avanguardia, tantomeno di stupire con sofistiche sofisticatezze tipicamente odierne che, ahinoi, non poco stanno inficiando e sfibrando la settima arte contemporanea, troppo spesso infatti lesa alla base da velleitarie ambizioni pseudo artistiche sterili e deleterie.

The Well è semplicemente un “giocattolone” che non poche volte sfiora il ridicolo involontario, rasentando il kitsch nelle sue efferatezze in ogni senso terrificanti e grottesche eppur, al netto dei suoi madornali difetti innegabilmente rimarchevoli, centra il bersaglio poiché indubitabilmente mette i brividi e scatena paura vera. Ed in ciò, paradossalmente, risiede la sua densità filmica, scevra d’ogni futilità e smanie di grandezza controproducenti.

Pur considerandone le ingenuità, a occhio nudo clamorose e perfino “ricercate”, The Well, evidenziamo ancora, è un’opera sesquipedalmente così naïf da rivelarsi assurdamente e genialmente vincente.

Perché non guardare The Well

The Well non è di sicuro un film indimenticabile, anzi, tutt’altro. Nelle sue immani grossolanità risiedono pazzescamente, e ciò può apparire ossimorico, i suoi meriti e pregi maggiori.

Perciò merita, ripetiamo, la visione, a prescindere dalle sue insensatezze e perfino visive “sconcezze”. Però, se vi repellono le scene slasher e ogni accoltellamento, sbudellamento di sorta, per nessun’altra ragione al mondo entrate in sala e, in questo arioso periodo estivo assai caloroso, dedicatevi ad altro.

Poiché The Well forse non lascia rabbrividiti e non inquieta a fondo ma sazia nel suo sterminato campionario di gratuita violenza compiaciuta? È una domanda, sì, non un’asserzione.

Lasciamo all’eventuale spettatore ogni sua possibile interpretazione. Giocando infine di parole, se la prova di LaVera affascina e la Gerini abbaglia col suo fotogenico magnetismo perpetuo, non si può purtroppo altrettanto dire degli altri attori, poco convincenti e mal diretti.

Al cinema da giovedì 1 agosto con Iperuriano Film.

Regia: Federico Zampaglione Con: Lauren LaVera, Claudia Gerini, Giovanni Lombardo Radice, Courage Oviawe, Taylor Zaudtke, Gianluigi Calvani, Linda Zampaglione, Jonathan Dylan King, Lorenzo Renzi, Yassine Fadel Anno: 2023 Durata: 90 min. Paese: Italia Distribuzione: Iperuranio Film