Studio Ghibli – Le 10 Steelbook dei capolavori in Blu-Ray

Studio Ghibli: Dopo la Palma d’oro onoraria assegnata dal Festival di Cannes allo Studio Ghibli e in attesa dell’edizione Home Video de “Il ragazzo e l’airone”, vincitore del premio Oscar come miglior film d’animazione 2024, tornano oggi disponibili le meravigliose edizioni da collezione delle opere del maestro Miyazaki in formato Steelbook DVD + Blu-Ray.

Lucky Red e Plaion Pictures sono lieti di annunciare che da sono tornate disponibili sul mercato 10 Steelbook da collezione dei film d’animazione dello Studio Ghibli diretti dal grande maestro Hayao Miyazaki, la cui visione artistica ha definito negli anni uno standard di eccellenza nel settore e che tramite le sue opere ha ispirato generazioni di animatori e registi trascendendo i confini tradizionali tramite una commistione di elementi di fantasia, folklore, personaggi iconici e mondi visivamente ed emotivamente suggestivi.

Lo Studio è stato recentemente premiato dal Festival di Cannes con la Palma d’oro onoraria, assegnata per la prima volta a un collettivo e non ad un singolo filmaker, per rimarcare l’importanza e la risonanza che i lavori di Hayao Miyazaki, e non solo, hanno avuto nel corso degli ultimi quattro decenni. Il co-fondatore e produttore dello Studio Ghibli, Toshio Suzuki, braccio destro di Miyazaki in tutti questi anni, ha commentato il prestigioso premio affermando: “Quarant’anni fa, Hayao Miyazaki, Isao Takahata e io abbiamo fondato lo Studio Ghibli con il desiderio di realizzare animazione di alto livello e qualità per bambini e adulti di tutte le età […] Anche se io e Miyazaki siamo invecchiati tanto, sono sicuro che lo Studio Ghibli continuerà ad affrontare sempre nuove sfide, guidato da un gruppo di lavoro che porterà avanti lo spirito della compagnia. È con immenso piacere che non vedo l’ora di scoprire che cosa ci riserverà il futuro.”

Ogni Steelbook, in edizione limitata, dei capolavori firmati dal grande maestro Miyazaki include sia il Blu-Ray che il DVD di ciascun film ed è caratterizzata da una meravigliosa veste grafica e dal prezioso box metallico che esalta l’aspetto iconico dei celebri protagonisti dei lungometraggi del maestro giapponese. I 10 film cult che compongono la collana dedicata a Miyazaki sono: Nausicaä della Valle del vento (1984), Il castello nel cielo (1986), Il mio vicino Totoro (1988), Kiki – Consegne a domicilio (1989), Porco Rosso (1992), Principessa Mononoke (1997), La città incantata (2001), Il castello errante di Howl (2004), Ponyo sulla scogliera (2008) e Si alza il vento (2013).

Il ritorno della collana in formato Steelbook, pubblicata nel 2015, celebra non solo la vittoria agli Oscar dell’ultimo film d’animazione di Hayao Miyazaki, Il ragazzo e l’airone, ma ne anticipa anche la prossima release Home Video. Un’iniziativa che intende riportare sugli scaffali i titoli più rari e ormai introvabili e rispondere alle innumerevoli richieste dei tanti appassionati dello Studio Ghibli, che da oggi potranno finalmente tornare a collezionare le edizioni più belle dei film di Miyazaki.