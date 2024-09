Star Trek: Discovery – La Stagione Finale – in DVD e Blu-ray Steelbook

Star Trek: Discovery – La Stagione Finale: Uno speciale cofanetto per vivere le avventure della quinta e ultima stagione dedicata alle avventure del Capitano Burnham e del suo equipaggio

Paramount Home Entertainment e Plaion Pictures sono lieti di annunciare che STAR TREK: DISCOVERY – LA STAGIONE FINALE è da ora disponibile in DVD e Steelbook Blu-Ray. La quinta e ultima stagione della serie è raccolta in uno speciale cofanetto (da 5 dischi DVD o 4 Blu-Ray) che include tutti gli episodi ricchi di avventure e 2 ore di contenuti speciali, tra cui featurette, commenti audio, papere e molto altro ancora.

Il Capitano Burnham e l’equipaggio della U.S.S. Discovery tornano in STAR TREK: DISCOVERY LA STAGIONE FINALE, con Sonequa Martin-Green (Capitano Michael Burnham), Doug Jones (Saru), Anthony Rapp (Paul Stamets), Mary Wiseman (Sylvia Tilly), Wilson Cruz (Dr. Hugh Culber), David Ajala (Cleveland “Book” Booker), Blu del Barrio (Adira) e Callum Keith Rennie (Rayner). La stagione finale presenta anche le guest star ricorrenti Elias Toufexis (L’ak) e Eve Harlow (Moll).

Il Capitano Michael Burnham e l’equipaggio della U.S.S. Discovery dovranno scoprire un mistero che li condurrà in un’epica avventura attraverso la galassia per trovare un antico potere la cui stessa esistenza è stata deliberatamente nascosta per secoli. Ma ci sono anche altri a caccia… nemici pericolosi che vogliono disperatamente reclamare il premio per sé e non si fermeranno davanti a nulla per ottenerlo.

Le edizioni, composte da 5 dischi DVD o 4 Blu-Ray, contengono i seguenti extra e contenuti bonus:

Commento audio di Sonequa Martin-Green, David Ajala, Michelle Paradise e Olatunde Osunsanmi

Lavoro di squadra

La forza creativa di Discovery

Essere Michael Burnham

Lo sviluppo dei personaggi

Star Trek Discovery: viaggio nella 5ª stagione

Gag Reel

STAR TREK: DISCOVERY – LA STAGIONE FINALE arriva oggi in DVD e Steelbook Blu-Ray.

Inoltre, da oggi è disponibile anche STAR TREK: DISCOVERY – LA SERIE COMPLETA (in 26 DVD o 21 Blu-Ray), con tutti i 65 episodi e oltre 15 ore di contenuti speciali, tra cui un BONUS DISC che porterà gli spettatori in un viaggio inedito attraverso tutte e cinque le stagioni con il cast e la troupe.

STAGIONE 1: 10 dietro le quinte, Scene tagliate ed estese, Annunci promozionali

STAGIONE 2: Featurette dietro le quinte, 2 cortometraggi Star Trek – la stella più brillante è fuggiasca, Commento audio di episodi selezionati, Scene eliminate ed estese, Gag reel

STAGIONE 3: Scene eliminate, Star Trek Discovery: viaggio nella 3ª stagione , Gli stunt, Essere Michael Burnham, Kenneth Mitchell: per arrivare là dove nessuno…, Il ponte, Diario della sceneggiatrice: Michelle Paradise, Terza stagione bloopers, Quindici applausi

STAGIONE 4: Bilancio finale, Essere Michael Burnham: il diario del capitano, Creare lo spazio, Star Trek: Discovery ™: il viaggio della quarta stagione, Commento audio, Errori e gag, Scene eliminate

STAGIONE 5: Commento audio di Sonequa Martin-Green, David Ajala, Michelle Paradise e Olatunde Osunsanmi, Lavoro di squadra, La forza creativa di Discovery, Essere Michael Burnham, Lo sviluppo dei personaggi, Star Trek Discovery: viaggio nella 5ª stagione, Gag Reel

BONUS DISC: Tavola rotonda sulla serie, The Art Of Discovery: La scenografia, The Art Of Discovery: I costumi