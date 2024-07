Midnight Gold – Nuova collana Home Video per Midnight Factory

Midnight Gold: È la prima di una serie di iniziative per celebrare il 10° compleanno dell’unica label italiana dedicata al cinema della paura, dell’orrore e del bizzarro. Midnight Gold proporrà le grandi gemme del cinema horror internazionale in eleganti edizioni da collezione con copertine disegnate dai maestri dell’illustrazione italiana Paolo Barbieri e Daniele Serra. Il primo titolo di questa nuova collana è il capolavoro di Tobe Hooper, che festeggia proprio quest’anno il suo 50° anniversario ed è disponibile da oggi in questa nuova e imperdibile edizione Home Video.

Midnight Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures che racchiude il meglio dell’offerta horror, cinematografica e home video, è lieta di annunciare Midnight Gold, una nuova collana che affiancherà la serie regolare e quella Classics, con uscite mensili che amplieranno la già ricca offerta dei suoi imprescindibili titoli. Il primo, importantissimo titolo di questa nuova collezione è il cult Non aprite quella porta, che arriva per la prima volta in 4K HDR proprio in occasione dei 50 anni dall’uscita originale.

La nascita di Midnight Gold è solo la prima di tante iniziative, che dureranno oltre un anno, pensate per celebrare Midnight Factory: l’etichetta festeggerà infatti il 15 luglio del prossimo anno i suoi primi dieci anni di vita e di successi. Midnight Gold presenterà delle edizioni deluxe da collezione sia di pietre miliari del cinema horror internazionale, sia prodotti che arriveranno per la prima volta in home video in nuove edizioni rimasterizzate. A Non aprite quella porta seguirà la Saga dei Morti Viventi di George A. Romero, dopodiché sarà la volta di veri e propri gioielli del cinema del terrore divenuti nel corso degli anni oggetti di culto in tutto il mondo. La casa di Mary (Superstition, 1982) di James W. Roberson, Blue Sunshine – La sindrome del terrore(1977) di Jeff Lieberman e Un natale rosso sangue (Black Christmas, 1974) di Bob Clark, vedranno la luce per la prima volta in una nuova versione integrale, restaurata e arricchita di contenuti speciali esclusivi.

La confezione di Midnight Gold sarà impreziosita da venature e rilievi d’oro ad indicare l’unicità e il valore della serie. Ogni uscita sarà inoltre accompagnata da una card esclusiva, da un libretto illustrativo ricco di foto, informazioni e approfondimenti unici curato dalla rivista specializzata Nocturno Cinema mentre le cover saranno affidate di volta in volta a due grandi maestri dell’illustrazione italiana, che si alterneranno tra loro realizzando esclusive copertine e artwork ispirati al film: Paolo Barbieri e Daniele Serra.

Illustratore e autore, Paolo Barbieri ha realizzato innumerevoli copertine per autori quali Michael Crichton, Ursula K. Le Guin, Ilaria Tuti, George R. R. Martin, Umberto Eco, Marion Zimmer Bradley, Herbie Brennan, Cassandra Clare, Laura Gallego García, Alberto Angela, Valerio Massimo Manfredi, Wilbur Smith e tante altre prestigiose firme. Nel 2001 è direttore del reparto colori alle scenografie in Aida degli alberi, film d’animazione italiano diretto da Guido Manuli e con la colonna sonora di Ennio Morricone.

Daniele Serra è un illustratore italiano. Tre volte vincitore del British Fantasy Award come “Best Artist” (2012, 2017 e 2021) e finalista al World Fantasy Award 2021, ha realizzato cover, illustrazioni interne e adattamenti a fumetti per autori del calibro di Stephen King, Clive Barker, Ramsey Campbell, Joe R. Lansdale e Joyce Carol Oates. Le sue principali influenze e ispirazioni provengono dalla narrativa weird e horror di H. P. Lovecraft e William H. Hodgson, dai film di Ridley Scott, dagli horror giapponesi e dalle opere di Clive Barker. Daniele ha illustrato oltre 300 copertine di romanzi pubblicati da case editrici di tutto il mondo.

Dopo il grandissimo successo dell’edizione Midnight Classics del 2018, Non aprite quella porta, il primo, storico capitolo della saga di Leatherface diretto da Tobe Hooper, torna per la prima volta con il più recente master 4K UHD HDR realizzato e fornito direttamente da MPI Media Group, per il 50° anniversario dall’uscita, in una nuovissima Limited Edition 4K Ultra HD + Blu-ray + Blu-ray Bonus, Card e Booklet, con oltre 4 ore di contenuti extra ed esclusiva cover art realizzata dall’illustratore Paolo Barbieri.

A Newt, nel Texas, qualcuno ha profanato alcune tombe, amputando gli arti e la testa ai cadaveri. Le autorità sono allertate, ma sembrano incapaci di venirne a capo. Nel frattempo, un gruppo di giovani decide di trascorrere il week-end in quella regione a bordo di un furgoncino. Rimasti a corto di benzina, i ragazzi e le ragazze raggiungono separatamente una casa abitata da una famiglia di macellai: il cui pater familias, però, ha tutta l’intenzione di alimentare il proprio mattatoio con i loro corpi…

La nuova edizione contiene i seguenti extra e contenuti bonus:

Commento audio del regista Tobe Hooper

Commento audio con Tobe Hooper, Gunnar Hansen, Daniel Pearl

Commento audio con David Gregory, Marylin Burns, Paul Partain, Allen Danziger, Robert Burns

TTCM: The shocking truth

Off the hook con Teri McMinn

Flesh wounds: Seven stories of the saw

Cutting chain saw con J. Larry Carroll

Intervista con Ron Bozman production manager

Tour della casa con Gunnar Hansen

Horror’s hallowed ground: The texas chainsaw massacre

“Grandpa’s tales” con John Dugan

Trailer 40esimo aniversario

Trailer

TV Spot

Radio spot

Blooper

Photogallery

Scene tagliate

Nuove scene tagliate

Finale alternativo

Booklet Midnight di 24 pagine

Non aprite quella porta arriva oggi in 4K Ultra HD + Blu-Ray.