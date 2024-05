Mean Girls (2024) e Mean Girls (2004) ora in DVD, Blu-Ray e 4k

Mean Girls: Nel giorno del suo 20° anniversario, l’iconica commedia adolescenziale con Lindsay Lohan e Rachel McAdams torna per la prima volta in 4K Ultra HD in una speciale edizione Steelbook. Per l’occasione, anche il nuovissimo e acclamato remake basato sullo spettacolo teatrale ispirato alla pellicola originale del 2004 arriva in edizione Home Video con imperdibili contenuti extra.

Paramount Home Entertainment e Plaion Pictures sono lieti di annunciare che MEAN GIRLS (2024) e MEAN GIRLS (2004) sono da ora disponibili in formato Home Video. Il nuovo film debutta in 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD proprio nel giorno in cui ricorre il 20° anniversario del classico contemporaneo MEAN GIRLS (2004), che è da oggi disponibile per la prima volta in assoluto in un’iconica Steelbook 4K Ultra HD.

MEAN GIRLS (2024) è il remake ispirato allo spettacolo teatrale nato sul successo della pellicola del 2004. Il film è stato apprezzato dalla critica, che ne ha parlato come “una rivisitazione divertente e ‘sghicia’ dell’intramontabile storia adolescenziale di Tina Fey” (Mara Reinstein, Us Weekly), definendolo “nostalgico e fresco allo stesso tempo” (Joey Paur, GeekTyrant).

Nato dalla mente comica di Tina Fey, si tratta di una nuova versione del classico moderno MEAN GIRLS. La nuova studentessa Cady Heron viene accolta al vertice della catena alimentare sociale dal gruppo elitario di ragazze popolari chiamato “le Barbie”, governato dalla subdola ape regina Regina George. Quando Cady compie il grave passo falso di innamorarsi dell’ex fidanzato di Regina, Aaron Samuels, si ritrova preda dell’ira dell’ape Regina. Mentre Cady cerca di sconfiggere la temibile leader del gruppo delle Barbie con l’aiuto dei suoi amici emarginati Janis e Damian, deve imparare a rimanere fedele a se stessa mentre naviga nella giungla più spietata di tutte: il liceo.

Le edizioni Blu-ray e 4K UHD + Blu-ray contengono i seguenti extra e contenuti bonus:

Una nuova era di Mean Girls – Tina Fey, il cast e la troupe parlano di una nuova versione della storia di Mean Girls e di come le vicende del liceo North Shore si sarebbero svolte nell’era dei social media.

– Tina Fey, il cast e la troupe parlano di una nuova versione della storia di Mean Girls e di come le vicende del liceo North Shore si sarebbero svolte nell’era dei social media. Dietro le quinte: “Song and Dance” – Uno sguardo dietro le quinte su come i grandi numeri musicali di Mean Girls (2024) hanno preso vita. I registi, i coreografi e il cast ci raccontano come hanno preparato e reimmaginato il film classico con elementi musicali.

– Uno sguardo dietro le quinte su come i grandi numeri musicali di Mean Girls (2024) hanno preso vita. I registi, i coreografi e il cast ci raccontano come hanno preparato e reimmaginato il film classico con elementi musicali. Le nuove Barbie – I membri del nuovo cast si immergono nei ricordi di quando hanno visto il film originale, i loro momenti/battute preferiti, con quale personaggio si sono identificati e cosa ha significato fare parte del cast del musical.

– I membri del nuovo cast si immergono nei ricordi di quando hanno visto il film originale, i loro momenti/battute preferiti, con quale personaggio si sono identificati e cosa ha significato fare parte del cast del musical. Scena estesa

Gag Reel – Alcuni dei momenti migliori avvengono dietro le quinte!

– Alcuni dei momenti migliori avvengono dietro le quinte! Not my fault – Video Musicale con Reneé Rapp e Megan Thee Stallion

– Video Musicale con Reneé Rapp e Megan Thee Stallion Canta le canzoni di Mean Girls (solo in lingua inglese)

L’edizione DVD include i seguenti contenuti extra:

Le nuove Barbie

Gag Reel

Not my fault

Per festeggiare l’anniversario dei 20 anni dall’uscita, MEAN GIRLS (2004) arriva per la prima volta in 4K Ultra HD. L’iconica commedia adolescenziale con Lindsay Lohan (Quel Pazzo Venerdì) e con la candidata al Premio Oscar Rachel McAdams (Midinight in Paris), diventata uno dei film più amati da un’intera generazione, torna in un’imperdibile edizione speciale. Quest’ultima comprende una Steelbook rosa da collezione che riprende il famigerato Burn Book, l’album rosa, e un nuovissimo contenuto bonus intitolato “Mean Girls: Classe del 2004”.

Cresciuta nella savana africana, Cady pensa di sapere tutto su come sopravvivere ai pericoli della vita. Ma la legge della giungla acquista un significato completamente nuovo quando la quindicenne arriva in America ed entra per la prima volta in un liceo pubblico. Tra i molti gruppi che popolano la scuola, Cady finisce per incrociare il cammino della compagna sbagliata: l’Ape Regina, alias la popolarissima Regina, leader del gruppo di ragazze più chic della scuola, le Barbie.

La nuova edizione Steelbook contiene i seguenti extra e contenuti bonus:

Commento del regista Mark Waters, della sceneggiatrice e attrice Tina Fey e del produttore Lorne Michaels

Mean Girls: Classe del 2004 – Tina Fey e il cast del nuovo film parlano del film originale e discutono del perché sia diventato un cult.

– Tina Fey e il cast del nuovo film parlano del film originale e discutono del perché sia diventato un cult. Featurette: Soltanto i più forti sopravvivono; Le politiche del mondo delle ragazze; Il look del mondo delle ragazze

Fiume di parole

Così sghicio! – scene eliminate con commento del regista Mark Waters, della sceneggiatrice e attrice Tina Fey

3 Scene inedite

Trailer cinematografico

MEAN GIRLS (2024) ora in DVD, Blu-ray e 4K UHD + Blu-ray, mentre MEAN GIRLS (2004) è da ora disponibile in edizione Steelbook 4K Ultra HD.