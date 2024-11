Longlegs: Nicolas Cage è un Cappellaio Matto demoniaco – Recensione

Longlegs è il nuovo film ideato, scritto e diretto da Oz Perkins, un thriller poliziesco con un protagonista dell’orrore interpretato da Nicolas Cage, uscito a luglio negli Stati Uniti e disponibile in Italia per tutti dal giorno di Halloween 2024 dopo una presentazione in occasione della diciannovesima Festa del Cinema di Roma

Siamo nello stato dell’Oregon durante gli anni Novanta del secolo scorso, e una giovane detective di nome Lee Harker (Maika Monroe) è stata in grado di dimostrare in occasione della sua prima missione sul campo delle doti intuitive fuori dal comune. Perché non affidarle allora un caso insoluto da oltre 20 anni, che hanno visto diverse famiglie sterminate dal padre che alla fine si è suicidato?

Nessun vero indizio, se non una lettera con caratteri demoniaci su ogni luogo del delitto, e tutte firmate da Longlegs. Lee accetta, anche perché questo nome non le sembra nuovo…

Cosa funziona in Longlegs

Nuovo progetto a tutto tondo per Oz Perkins, perché di Longlegs non solo è il regista ma anche lo sceneggiatore e il soggettista.

Il prologo con la bambina ci regala subito un forte jumpscare ma questo inizio è forse l’unico vero inganno di questo lungometraggio, perché Longlegs non è un classico film dell’orrore in grado di far sobbalzare più volte lo spettatore dalla poltrona, ma più un giallo a tinte horror.



Una storia investigativa lunga e tortuosa, il cui rapporto tra la protagonista e l’antagonista fa subito pensare a quello tra Clarice Starling (Jodie Foster) ed Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) nel film Il silenzio degli innocenti, così come il look davvero inquietante ed originale di Nicolas Cage ma anche i suoi continui riferimenti alle feste di compleanno fanno subito pensare a Longlegs come a una versione satanica del Cappellaio Matto di Alice nel Paese delle meraviglie.



Anche questa volta protagoniste del male sono le bambole, allora stiamo parlando di un film pieno di idee riciclate e quindi ben poco memorabile?

Tutt’altro, perché la regia di Oz Perkins che utilizza stili di riprese ed immagini differenti per mostrare scene passate e presenti, così come le musiche di Elvis Perkins terranno lo spettatore quasi del tutto incollato alla poltrona (perché gli Jumpscares, seppur pochi, sono comunque presenti) per questi 101’ scanditi da un ritmo lento ma al tempo stesso ipnotico.

Perché non guardare Longlegs

Non ci sono veri motivi per non andare a vedere al cinema Longlegs, a meno che non si desideri utilizzare il proprio tempo per visionare un horror splatter come quello visto nell’ultimo film della saga di Terrifier.



Longlegs è un sublime ed intricato thriller di atmosfera horror, che sarà al cinema da giovedì 31 ottobre 2024 grazie a Be Water e Medusa Film e con l’immancabile ed altrettanto sublime Pasquale Anselmo nel dare la voce a Nicolas Cage.

Regia: Oz Perkins Con: Nicolas Cage, Maika Monroe, Alicia Witt, Blair Underwood Anno: 2024 Paese di produzione: USA Durata: 101 min. Distribuzione: Be Water Film e Medusa Film