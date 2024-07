La morte è un problema dei vivi – Una commedia noir dalla Finlandia – Recensione

La morte è un problema dei vivi: In sala il film di Teemu Nikki, passato alla ultima Festa del cinema di Roma

A Risto e Arto tutto è andato storto. Risto ha una dipendenza dal gioco d’azzardo, un matrimonio in crisi e lavora come becchino con la sua vecchia auto. Arto, dopo aver scoperto di essere nato con l’85% di cervello in meno rispetto alla media, è stato abbandonato e insultato da amici, parenti e colleghi. Insieme, cercano goffamente di dare una svolta alle loro vite, intraprendendo una ricerca che li porterà a mettere in gioco tutto.

Cosa funziona in La morte è un problema dei vivi

Dal paese più felice del mondo, la Finlandia, arriva questa commedia nera che parla ironicamente della morte, usandola anche come gesto di redenzione.

Il film ha l’atmosfera delle commedie anni ’90 dell’est balcanico, con l’aiuto anche di due personaggi principali con caratteristiche sopra le righe (un becchino con una dipendenza da gioco, un uomo che vive una vita normale finché non scopre, dopo una visita medica, che gli manca l’85% del cervello), ma sono anche supportati da buoni ruoli di contorno; su tutti la manager della bisca clandestina.

Un film che non vuol fare ridere solo sul paradosso e che in molte parti sembra puntare ad essere sgradevole, i suoi personaggi sono degli outsider che non hanno nessuna intenzione di cambiare, ma che quanto meno hanno dentro di loro una correttezza morale.

Nel film c’è anche una partecipazione italiana nella realizzazione della colonna sonora, a cura di Marco Biscarini.

Perché non guardare La morte è un problema dei vivi

Nonostante il tono ironico di tutta la pellicola, si percepisce una costante disperazione dei personaggi. Con loro viviamo la complicazione della loro vita a causa di uno stupido errore e rimaniamo sospesi nell’attesa di una redenzione.

Il film è in sala da 4 luglio distribuito da I Wonder Pictures.

Regia: Teemu Nikki Con: Pekka Strang, Jari Virman Anno: 2024 Durata: 97 min. Paese: Finlandia, Italia Ditribuzione: I Wonder Pictures