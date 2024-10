Ken il Guerriero – Il film (1986) – Al cinema per il suo 40° anniversario – Recensione

Ken il Guerriero – Il film: Arriva per la prima volta nelle sale italiane per celebrare il 40° anniversario dal debutto televisivo della leggendaria serie anime. L’evento cinematografico, proiettato il 14, 15 e 16 ottobre 2024, è parte della “Stagione degli Anime al Cinema”, progetto esclusivo di Nexo Digital in collaborazione con Yamato Video. I fan potranno rivivere sul grande schermo un classico dell’animazione giapponese che, dal suo debutto nel 1986, ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura pop globale, grazie al successo del manga di Buronson e Tetsuo Hara. Il film, caratterizzato da una trama epica e animato dallo straordinario talento di Masami Suda, offre un’esperienza intensa e visivamente sorprendente per gli appassionati di Ken il Guerriero.

La storia di Ken il Guerriero – Il film segue le vicende di Kenshiro, erede della letale arte marziale della Divina Scuola di Hokuto, in un mondo post-apocalittico devastato dalla guerra nucleare. La sua missione è quella di salvare la sua amata Julia, rapita dal suo rivale, Shin, maestro della Scuola di Nanto. Mentre Ken attraversa queste terre desolate, si ritrova a combattere nemici potenti come suo fratello Jagger e il suo formidabile fratello maggiore, Raoul, che ambisce a dominare il mondo. Il film, pur mantenendo i temi centrali dell’opera originale, introduce alcune varianti narrative e caratterizzazioni, offrendo una versione alternativa della saga che ha reso celebre Ken nel mondo.

Cosa funziona in Ken il Guerriero – Il film

Uno dei punti di forza principali del film è la spettacolarità delle animazioni, frutto dell’opera del grande Masami Suda, il cui tratto caratteristico ha donato vita a scene d’azione dinamiche e a personaggi di una potenza visiva straordinaria. Il dettaglio grafico, superiore alla versione televisiva, permette di godere appieno dell’epicità dei combattimenti e della devastante bellezza del mondo post-apocalittico in cui si muove Kenshiro.

La colonna sonora, intrisa di sonorità drammatiche ed epiche, accompagna perfettamente le vicende e amplifica l’intensità emotiva di molte scene, regalando momenti di puro coinvolgimento. L’incontro tra Kenshiro e personaggi come Rei e Raoul è reso con grande maestria, e l’azione continua a crescere fino allo scontro finale che rimane uno dei momenti più iconici dell’intera saga.

Il film riesce anche a mantenere un equilibrio tra le tematiche filosofiche profonde, come il destino, la lotta tra bene e male, e la brutalità necessaria a sopravvivere in un mondo devastato. I personaggi, benché araldi di un’azione senza sosta, portano con sé drammi personali che rendono la narrazione emotivamente avvincente.

In occasione dell’evento, Yamato Video ha prodotto un nuovo doppiaggio, riportando Alessio Cigliano, storica voce della serie animata, nel ruolo di Ken.

Perché non guardare Ken il Guerriero – Il film

Nonostante la sua importanza culturale e storica, Ken il Guerriero – Il film potrebbe non risultare accessibile a tutti. Le modifiche alla trama rispetto alla serie televisiva potrebbero confondere i fan che sono legati alla versione originale, e alcuni personaggi non godono della stessa profondità narrativa presente nel manga o nell’anime. La velocità con cui vengono affrontati eventi chiave della storia può sembrare affrettata, sacrificando lo sviluppo emotivo dei protagonisti a favore dell’azione.

Chi non è familiare con la saga potrebbe trovare difficile immergersi in un mondo narrativo così vasto e complesso, senza un’adeguata introduzione ai personaggi e alle dinamiche delle scuole di arti marziali. Inoltre, la violenza esplicita e lo stile grafico anni ‘80 potrebbero non incontrare il gusto di chi preferisce animazioni più moderne e meno cruente.

Il ritorno di Ken il Guerriero – Il film sul grande schermo per il suo 40° anniversario è un evento che non può essere ignorato dai fan degli anime e dell’epoca d’oro dell’animazione giapponese. La mano del maestro Masami Suda, con il suo stile inconfondibile, ha reso quest’opera un vero capolavoro visivo, capace di esaltare i valori di forza, sacrificio e determinazione che permeano l’intera saga di Kenshiro.

Se siete alla ricerca di un’esperienza intensa, visivamente coinvolgente e nostalgica, questo film è un’opportunità unica per rivivere o scoprire una delle storie più amate del panorama anime. Tuttavia, chi non apprezza la violenza e l’azione incessante o non è già fan della serie potrebbe trovare difficoltà ad apprezzarne appieno il valore.

Al Cinema solo il 14, 15 e 16 ottobre 2024, come parte della “Stagione degli Anime al Cinema”, progetto esclusivo di Nexo Digital in collaborazione con Yamato Video.

Regia: Toyoo Ashida Con: Akira Kamiya, Yuriko Yamamoto, Kenji Utsumi, Chikao Ohtsuka, Toshio Furukawa, Kaneto Shiozawa, Tomiko Suzuki, Teiyû Ichiryûsai, Junji Chiba, Hidekatsu Shibata, Junpei Takiguchi, Takeshi Aono, Hiroshi Ôtake, Daisuke Gôri, Takeshi Watabe, Jôji Yanami, Kôhei Miyauchi, Kôji Yada, Banjô Ginga, Yûsaku Yara, Masayuki Katô, Shigeru Chiba, Ryôichi Tanaka, Masaharu Satô, Ikuya Sawaki, Kôzô Shioya, Michitaka Kobayashi, Reiko Suzuki, Tarô Ishida, John Vickery, Michael McConnohie, Melodee Spevack, Dan Woren, Tony Oliver, Gregory Snegoff, Barbara Goodson, Michael Forest, James Avery, Jeff Corey, Dave Mallow, Doug Stone, Kirk Thornton, Steve Bulen, Wendee Lee, Edie Mirman Anno: 1986 Durata: 110 min. Paese: Giappone 1986. – Distribuzione: Nexo Digital