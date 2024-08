Halo: La seconda stagione della serie ispirata all’omonimo videogioco di Xbox Game Studios, prodotta da SHOWTIME in collaborazione con 343 Industries e supervisionata da Steven Spielberg, arriva oggi in tre imperdibili edizioni Home Video con quasi due ore e mezza di contenuti speciali, incluse featurette esclusive e molto altro!

Paramount Home Entertainment e Plaion Pictures sono lieti di annunciare che HALO – STAGIONE 2 è da ora disponibile in DVD, Blu-Ray e Steelbook 4K Ultra HD.

L’epico universo di HALO torna per una nuova stagione, prodotta da David Wiener (Brave New World) insieme al tre volte vincitore dell’Academy Award® Steven Spielberg, Darryl Frank (The Americans) e Justin Falvey (The Americans) per Amblin Television e Kiki Wolfkill per Xbox.

HALO vede il candidato all’Emmy Pablo Schreiber (Orange is the New Black) nel ruolo di Master Chief, Spartan-117, e Natascha McElhone (The Crown) nel ruolo della dottoressa Halsey. Altri membri del cast includono Jen Taylor (serie di giochi HALO, RWBY), il candidato all’Emmy Bokeem Woodbine (Fargo), Shabana Azmi (Fire), Natasha Culzac (The Witcher), Olive Gray (Half Moon Investigations), Yerin Ha (Reef Break), Bentley Kalu (Avengers: Age of Ultron), Kate Kennedy (Catastrophe), Charlie Murphy (Peaky Blinders) e Danny Sapani (Penny Dreadful).

Tra le nuove aggiunte al cast della seconda stagione spiccano Joseph Morgan (Vampire Diaries, The Originals), Cristina Rodlo (No One Gets Out of Here Alive, The Homeless World Cup) e Christina Bennington (Midsomer Murders).

Master Chief guida gli Spartan contro i Covenant. Con la galassia sull’orlo del baratro, John intraprende un viaggio per trovare la chiave della salvezza dell’umanità, o della sua estinzione: l’Halo.

Le edizioni, composte da 4 dischi, contengono i seguenti extra e contenuti bonus:

Disco 1: Halo, La Serie: Declassificata 201 Halo, La Serie: Declassificata 202 Il ritorno del Silver Team Il set preferito di Kiki: Il Condor

Disco 2: Halo, La Serie: Declassificata 203 Halo, La Serie: Declassificata 204 Dare vita al XVI Secolo

Disco 3: Halo, La Serie: Declassificata 205 Halo, La Serie: Declassificata 206 Una visita alla Luma Pictures Costruzione di una nave Covenant La creazione della caduta di Reach

Disco 4: Halo, La Serie: Declassificata 207 Halo, La Serie: Declassificata 208 Casa Soren La sceneggiatura di Halo Stagione 2 Oggetti di scena migliori e più grandi



HALO – STAGIONE 2 arriva oggi in DVD, Blu-Ray e Steelbook 4K Ultra HD