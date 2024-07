Fly Me to the Moon – Le due facce della Luna – Recensione

Fly me to the Moon – Le due facce della Luna è un nuovo film che ironizza sul complotto del finto sbarco lunare, una commedia romantica con protagonisti Scarlett Johansson e Channign Tatum distribuita in Italia da Eagle Pictures proprio in prossimità del periodo in cui è avvenuta la missione Apollo 11

Gli anni sessanta stanno finendo, e gli Stati Uniti non sono ancora riusciti a rispondere all’Unione Sovietica che nel 1961 è riuscita a mandare il primo uomo nello spazio.

Il progetto Apollo è in piedi da tempo, ma rischia di chiudere prima della riuscita della missione finale visti i passati fallimenti oltre alle enormi spese dovute alla complessità dell’operazione. C’è bisogno di un forte sostegno popolare ma anche economico da parte di finanziatori e politici e quindi Moe Berkus (Woody Harrelson) decide di assumere alla NASA una grande esperta di marketing come Kelly Jones (Scarlett Johansson).

Nonostante gli attriti inziali con il direttore del programma di lancio Cole Davis (Channing Tatum) e di gran parte del suo staff, il lavoro di Kelly sembra procedere bene, anche se Berkus ha in mente anche un piano B nel caso il vero viaggio dell’Apollo 11 dovesse risultare un fallimento…

Cosa funziona in Fly Me to the Moon – Le due facce della Luna

Se il film è ambientato nel 1969, per riassumere un minimo l’idea di questa storia dobbiamo tornare invece indietro al 1976, quando per via del libro Non siamo mai andati sulla luna di Bill Kaysing si cominciò per la prima volta del complotto del finto sbarco lunare. Una leggenda metropolitana che almeno ha fatto la fortuna di registi e sceneggiatori, dato che il mercato audiovisivo, tra live-action (come Capricorn One e Interstellar) e animazione (Minions e Griffin tra i più noti esempi) non ha perso occasione di metterla in scena più e più volte, e Fly Me to the Moon – Le due facce della Luna è dunque solo l’ultimo prodotto di una lunga serie.

Senza specificare come si è arrivati a parlare del finto allunaggio per non fare spoiler, questo nuovo film di Greg Berlanti è innanzitutto una classica commedia romantica in cui i due protagonisti inizialmente non riescono proprio a sopportarsi l’un l’altro, ma la convivenza forzata fa sì che, alla fine della storia, quello che tutti si aspettano fin dall’inizio alla fine arriva tra risate ma anche momenti di maturità.

Fly me to the Moon – Le due facce della Luna non è solo una commedia in grado di far divertire con i classici equivoci, i battibecchi sul posto di lavoro o la teoria del finto allunaggio, ma anche un modo per omaggiare seriamente le vittime di Apollo 1, i cui nomi rappresentano (per ovvi motivi) uno dei pochi elementi veritieri di questo lungometraggio insieme ai protagonisti di Apollo 11 e qualche politico di quel periodo.

Perché non guardare Fly me to the Moon – Le due facce della Luna



Trattandosi di un argomento ormai trito e ritrito oltre che di una commedia romantica per certi aspetti molto prevedibile è più che scontato che Fly me to the Moon – Le due facce della Luna possa non piacere a tutti: c’è chi riderà dall’inizio alla fine e chi invece magari non lo farà neanche una volta.

Prodotto da Apple Studios, Fly Me to the Moon – Le due facce della Luna è al cinema in Italia da giovedì 11 luglio 2024 grazie alla distribuzione di Eagle Pictures.

Regia: Greg Berlanti Con: Scarlett Johansson, Channing Tatum, Jim Rash as Lance Vespertine, Anna Garcia, Donald Elise Watkins, Noah Robbins, Bill Barrett, Stephanie Kurtzuba, Colin Woodell, Colin Jost, Christian Zuber, Nick Dillenburg, Ray Romano, Greg Kriek, Woody Harrelson, Joe Chrest, Art Newkirk, Peter Jacobson, Ashley Kings, Jonathan Orea Lopez, Christian Clemenson Anno: 2024 Paese: USA Durata: 132 min. Distribuzione: Eagle Pictures