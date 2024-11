Emilia Perez – Amore e libertà nel film di Jacques Audiard – Recensione

Emilia Perez arriverà in sala il 9 Gennaio dopo aver incantato il Festival di Cannes e essere passato alla Festa del cinema di Roma. Un film libero e pieno di idee dal regista de Il profeta.

In Emilia Perez, Rita (Zoe Saldana) è un avvocato al servizio di un grande studio, più interessato a scagionare i criminali che a consegnarli alla giustizia. Un giorno riceve un’offerta del tutto inaspettata: aiutare un potente boss del cartello messicano della droga a ritirarsi dai suoi loschi affari e sparire per sempre. L’uomo ha in mente di attuare il progetto su cui lavora da anni: diventare la donna che ha sempre sognato di essere. Insoddisfatta del suo lavoro, Rita decide di accettare l’incarico, ignara del fatto che questa scelta cambierà per sempre la vita di molti.

Cosa funziona in Emilia Perez

Dopo la proiezione in concorso all’ultimo Festival di Cannes, dove Emilia Perez ha vinto la miglior regia e il premio per la miglior interpretazione femminile, dato collettivamente alle tre attrici principali, erano circolate insistenti le voci di quanto il film fosse travolgente. Un melodramma musicale in spagnolo, realizzato da un regista di culto francese, con alcune star americane.

E in effetti il film mantiene le sue promesse, non è solo un’opera fenomenale e ben orchestrata (in tutti i sensi) ma è anche ben scritta, e usa bene i suoi protagonisti e personaggi, dando loro una forza e una forma soddisfacente. A essere la più esplosiva è la performance di Karla Sofia Gascon, impegnata nel doppio ruolo di uomo, donna ma anche di donna che, insomma, se tocchi ciò che ha di più caro, si ricorda di essere stato un uomo abbastanza violento. Zoe Saldana dal canto suo stupisce soprattutto per le sue doti coreografiche nella bellissima scena della cena di gala, in cui i colori, le luci e i costumi sono ipnotizzanti.

E’ un musical, un film d’azione, un melodramma strappalacrime. Tutto in un unico film.

Perché non guardare Emilia Perez

La storia che Jacques Audiard (Dheepan – Una nuova vita) mette in scena potrebbe essere eccessiva e in alcuni momenti forza molto la sospensione dell’incredulità, ma dove si può realizzare una cosa del genere se non al cinema?

Il film è in sala dal 9 Gennaio 2025 distribuito da Lucky Red.

Regia: Jacques Audiard Con: Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez, Adriana Paz, Édgar Ramirez, Mark Ivanir, Eduardo Aladro Anno: 2024 Durata: 130 min. Paese: Francia Distribuzione: Lucky Red