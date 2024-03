Dogman, The Old Oak e Retribution ora in 4K, Bluray e DVD

Lucky Red e Plaion Pictures sono entusiasti di annunciare l’arrivo in home video di tre imperdibili film: The Old Oak di Ken Loach e Retribution con Liam Neeson sono ora disponibili in DVD e Blu-ray, mentre Dogman di Luc Besson è disponibile in DVD e 4K UHD + Blu-ray. Quest’ultima edizione contiene inoltre uno speciale booklet e un’esclusiva card da collezione.

Dopo gli applausi a Venezia 80 e il grande successo in sala dove si è posizionato tra i primi posti della classifica Cinetel, oltre a registrare commenti straordinariamente entusiasti, Dogman arriva finalmente in home video. Il regista Luc Besson è tornato, con una favola nera che emoziona, colpisce, commuove e che ha come protagonista lo straordinario Caleb Landry Jones.

Nell’America del “white trash”, Douglas viene rinchiuso dal padre violento in una gabbia per cani da combattimento che invece di attaccarlo lo proteggono, diventando suoi alleati nella vita. Così, in un viaggio per guarire le ferite che la sua infanzia gli ha cucito addosso, Douglas cerca di trovare la propria strada, anche se ciò significa infrangere le regole sociali.

EXTRA

Intervista a Luc Besson

Dogman a Venezia

Featurette Caleb Landry Jones

I cani di Dogman

Trailer

Il Maestro Ken Loach torna a raccontare con lucida passione la realtà in The Old Oak, ricordandoci l’importanza di lavorare insieme per costruire la speranza. Il regista due volte Palma d’oro al Festival di Cannes stupisce ancora con un film intenso e necessario, un dramma che parla di perdite e di paura.

The Old Oak è un posto speciale. Non è solo l’ultimo pub rimasto, è anche l’unico luogo pubblico in cui la gente può incontrarsi in quella che un tempo era una fiorente località mineraria e che oggi attraversa momenti molto duri, dopo 30 anni di ininterrotto declino. Il proprietario del pub, TJ Ballantyne (Dave Turner) riesce a mantenerlo a stento, e la situazione si fa ancora più precaria quando The Old Oak diventa territorio conteso dopo l’arrivo dei rifugiati siriani trasferiti nel villaggio. Stabilendo un’improbabile amicizia, TJ si lega ad una giovane siriana, Yara (Ebla Mari). Riusciranno le due comunità a trovare un modo di comunicare?

EXTRA

Trailer

Che può fare un uomo quando non ha niente da perdere? Liam Neeson torna con Retribution, un imperdibile thriller a orologeria. Una frenetica lotta di riscatto e vendetta, nell’adrenalinico film diretto da Nimród Antal (Predators, Kontroll), remake dell’acclamata pellicola spagnola El Desconocido.

Matt Turner è un affermato uomo d’affari americano, che a Berlino si destreggia tra una brillante carriera finanziaria e la famiglia. Una mattina, mentre accompagna i figli a scuola, riceve una telefonata da uno sconosciuto: sotto il suo sedile c’è una bomba che esploderà se non seguirà gli ordini del suo ricattatore. Intrappolato nella sua auto in una corsa contro il tempo, Matt dovrà trovare il modo di proteggere la sua famiglia e risolvere il mistero entro 24 ore.

EXTRA