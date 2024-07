Deadpool & Wolverine – Amici per forza – Recensione

Deadpool & Wolverine: L’esordio ufficiale dell’antieroe Marvel nell’universo Cinematografico della Marvel e il ritorno di Logan dalla terra dei morti. Al cinema dal 24 Luglio.

Sei anni dopo gli eventi di Deadpool 2, l’irriverente e imprevedibile Wade Wilson / Deadpool (Ryan Reynolds) viene strappato dalla sua vita tranquilla dalla TVA (Time Variance Authority). Questa volta, l’eroe si trova coinvolto in una missione che potrebbe cambiare per sempre il Marvel Cinematic Universe, e al suo fianco c’è nientemeno che James “Logan” Howlett / Wolverine (Hugh Jackman). La combinazione di questi due personaggi iconici dà vita a un’avventura attraverso il multiverso, ricca di azione, umorismo e colpi di scena.

Cosa funziona in Deadpool & Wolverine

Il Marvel Cinematic Universe è tornato! Deadpool & Wolverine segna il ritorno trionfante del MCU dopo una pausa di oltre otto mesi, ed è l’unico film Marvel previsto per quest’anno. Questo terzo capitolo di Deadpool è una vera gioia per i fan, vede finalmente il Mercenario Scoccato di Ryan Reynolds nel cuore dell’universo Marvel. Affiancato dal Wolverine di Hugh Jackman, il duo si lancia in un’avventura multiverso carica di metacinema e spettacolari cameo. Questo è probabilmente il film Marvel più soddisfacente dai tempi di Avengers: Endgame.

Ancora più nerd e più divertente dei due precedenti episodi, Deadpool & Wolverine è un vortice di umorismo volgare, assurdità splatter-punk e continue rotture della quarta parete. Sotto il mare di gag psicosessuali e azioni esagerate, c’è un cuore pulsante che rende il film incredibilmente divertente e con grande cuore dei confronti degli outsider.

I cameo sono magistrali, risuonando con chiunque abbia frequentato i cinema negli ultimi trent’anni, con alcuni che fanno veramente piangere dalle risate. Gli effetti speciali e le scene di combattimento sono notevolmente migliorati, e la colonna sonora è semplicemente devastante.

Perché non guardare Deadpool & Wolverine

Se le battute volgari, i commenti irriverenti sulla cultura pop e le smorfie di Deadpool vi causano emicrania, potreste trovare questo capitolo ancora più insopportabile dei precedenti. L’incessante massacro di battute sul sesso e le continue rotture della quarta parete possono risultare estenuanti per chi non apprezza questo stile di umorismo. In tal caso, Deadpool & Wolverine potrebbe non essere il film che fa per voi.

Restate in sala per la scena finale.

Il film è al cinema dal 24 Luglio 2024 con Disney.

Regia: Shawn Levy Con: Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Karan Soni, Leslie Uggams, T.J. Miller, Jennifer Garner, Matthew MacFadyen, Brianna Hildebrand, Patrick Stewart, Shioli Kutsuna, Lewis Tan, Aaron Stanford, Toni McCarthy, Stefan Kapicic, Tyler Mane, Kelly Hu, Ray Park, Randal Reeder, Greg Hemphill, James Dryden Anno: 2024 Durata: 127 min. Paese: USA Distribuzione: Walt Disney