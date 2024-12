Conclave – Grandi attori per un thriller papale – Recensione

Conclave: esce in sala appena prima dell’apertura del Giubileo. Un cast di attori in ottima forma, Ralph Fiennes, Isabella Rossellini e Sergio Castellitto su tutti, danno vita questa indagine nel Vaticano.

In seguito alla tragica e improvvisa scomparsa del venerato Papa, il Cardinale Lawrence (Ralph Fiennes) viene chiamato a guidare un processo estremamente delicato. Con i più influenti leader della Chiesa Cattolica riuniti nelle segrete stanze del Vaticano, Lawrence si trova coinvolto in una fitta rete di intrighi, tradimenti e giochi di potere. Un oscuro segreto emerge, mettendo in pericolo le fondamenta stesse dell’istituzione ecclesiastica.

Cosa funziona in Conclave

Nel film di Edward Berger si mescolano molti generi. C’è il film drammatico e morale, il giallo investigativo, ma serpeggia su tutti un tono da commedia quasi dell’assurdo. Conclave ha come pregio principale quello di avere un ottimo cast che regala ottime performances (una su tutti quella della Rossellini, otto minuti che restano impressi grazie anche a un semplice inchino) e riesce allo stesso tempo a trattare in maniera rispettosa l’argomento, la morte di un papa e la sua successione, ma anche a svelare le assurdità del processo.

Non siamo dalle parti del cambiamento di idea che accade in Habemus Papam di Nanni Moretti, né il mistero è complicato come nei film tratti dai libri di Dan Brown, ma Conclave intrattiene per due ore, regalando anche gustose risate.

Il film è stato girato a Cinecittà quasi interamente, con un consistente numero di maestranze italiane, e tra i produttori risulta anche la Wildside.

Perché non guardare Conclave

Il film è talmente ben orchestrato che riesce difficile trovare dei difetti, forse l’escalation dei colpi di scena arriva a un punto di quasi esagerazione, ma per come viene inserito nella storia, tutto è accettabile e plausibile.

Il film è stato presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma 2024.

Ralph Fiennes e Isabella Rossellini hanno guadagnato la candidatura ai prossimi Golden Globe grazie al lavoro su questo film, che esce in sala dal 19 dicembre distribuito da Eagle Pictures.

Regia: Edward Berger Con: Ralph Fiennes, Isabella Rossellini, Stanley Tucci, Sergio Castellitto, John Lithgow Anno: 2024 Paese: USA Durata: 120 min. Distribuzione: Eagle Pictures