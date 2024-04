Challengers – Amori e Match Point – Recensione

Challengers è il nuovo film diretto da Luca Guadagnino e scritto da Justin Kuritzkes, una storia fantasiosa basata su un triangolo amoroso ma anche sportivo grazie al gioco del tennis, e con protagonisti Mike Faist, Zendaya e Josh O’Connor.

In una soleggiata giornata del 2019, presso un campo da tennis di New Rochelle (New York), si stanno sfidando due atleti di nome Patrick Zweig (Josh O’Connor) e Art Donaldson (Mike Faist), osservati non solo da un gruppo di appassionati e giornalisti ma anche da Tashi Duncan (Zendaya).

Questo non è un semplice challenger: perché questa Tashi non solo è una ex giocatrice di tennis ma è stata coinvolta sia sentimentalmente che sportivamente con i due sfidanti.

Una storia molto interessante… per questo prima di scoprire chi vincerà a New Rochelle nel 2019 bisogna tornare indietro nel tempo per scoprire tutti i particolari.

Cosa funziona in Challengers

Due anni dopo Bones and All Luca Guadagnino torna a dirigere un film internazionale, stavolta con una sceneggiatura originale scritta da Justin Kuritzkes e con un cast molto sulla cresta dell’onda nell’ultimo periodo: oltre alla stella dei Marvel Studios e del pianeta Dune Zendaya abbiamo Josh O’Connor di The Crown e Mike Faist dal nuovo West Side Story.



Tre protagonisti che, come in una lunga partita di tennis, a volte sono tra loro alleati mentre altre acerrimi rivali, una situazione non dettata solo dall’agonismo ma anche dall’amore, perché Tashi piace ad entrambi mentre a lei interessa molto di più il campo da gioco.



Un racconto intrigante e coinvolgente in cui il tennis è risultato spettacolare sul grande schermo, con una regia più che convincente e un sublime lavoro per quel che riguarda il montaggio sonoro, senza dimenticare la fondamentale consulenza di Brad Gilbert, grande tennista dal 1982 al 1995 e ora allenatore di successo di questo sport.

Perché non guardare Challengers

Un altro film, al pari di Chiamami col tuo nome, che ha fatto molto parlare di sé per questioni “piccanti”, soprattutto per via dell’immagine promozionale che vede Mike Faist, Zendaya e Josh O’Connor “vicini vicini” sul letto…

Ma se uno decide di andare a vedere Challengers sperando di assistere a un lungometraggio erotico può rimanere decisamente deluso, perché non vi è presente della vera nudità femminile all’interno del lungometraggio (il massimo messo in scena è un reggiseno trasparente di Zendaya).

Prodotto da Metro-Goldwyn-Mayer e Pascal Pictures e distribuito da Warner Bros, Challengers sarà al cinema in Italia a partire da mercoledì 24 aprile 2024.

Regia: Luca Guadagnino Con: Mike Faist, Zendaya, Josh O’Connor, Darnell Appling, Bryan Doo, Shane T Harris, Nada Despotovich, Joan Mcshane, Chris Fowler, Mary Joe Fernandez, A.J. Lister, Connor Aulson, Doria Bramante, Christine Dye, Kevin Collins Anno: 2024 Durata: 131 min. Paese: USA Distribuzione: Warner Bros