CG Entertainment da Il Male Non Esiste ad Adagio, tutte le Novità di Aprile

Le proposte home video e streaming di aprile di CG Entertainment spaziano dalle più importanti produzioni italiane degli ultimi mesi, fino ai cult in versione restaurata, passando da acclamati e premiati titoli internazionali. Tra questi ultimi il vincitore del Gran Premio della Giuria, Leone d’Argento al Festival di Venezia 2023 IL MALE NON ESISTE del maestro Ryûsuke Hamaguchi, già Premio Oscar per DRIVE MY CAR; dal Giappone arriva anche FOTO DI FAMIGLIA di Ryôta Nakan, l’incredibile storia vera di Masashi Asada, che grazie al potere della fotografia, ha riportato il sorriso sui volti di molte persone.

Prosegue il progetto di CG per la pubblicazione dei capolavori di Wim Wenders in nuove edizioni home video e da questo mese sono disponibili LA LETTERSA SCARLATTA, COSI’ LONTANO, COSI’ VICINO (ora anche in sala), la versione restaurata di LISBON STORY e THE MILLION DOLLAR HOTEL; tra i cult di aprile segnaliamo anche la versione restaurata di NIRVANA di Salvatores in Blu Ray.

Per quanto riguarda le produzioni italiane, aprile è un mese ricco di importanti uscite: a partire dalla commedia campione di incassi di e con Antonio Albanese CENTO DOMENICHE, presentata alla Festa del Cinema di Roma, dove ha debuttato anche MISERICORDIA il film tratto dall’omonimo capolavoro teatrale che segba il ritorno alla regia cinematografica di Emma Dante dopo LE SORELLE MACALUSO. Sempre dalla Festa di Roma arrivano I LIMONI DI INVERNO, la commedia sentimentale di Caterina Carone con Christian De Sica e Teresa Saponangelo, e HOLIDAY di Edoardo Gabbriellini.

Atteso anche il debutto in home video e in streaming di ADAGIO, il terzo capitolo della trilogia criminale romana di Stefano Sollima, con Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Alessandro Giannini. Completano la proposta di titoli italiani le commedie de I ditelo voi TRE UOMINI E UN FANTASTMA e BANG BANK.

USCITE 04 APRILE:

EDIZIONE TITOLO REGIA FORMATO LINK CG/TUCKER/TEODORA IL MALE NON ESISTE Ryûsuke Hamaguchi In Dvd e Blu Ray https://www.cgtv.it/film-dvd/il-male-non-esiste-2/ CG/OFFICINE UBU FOTO DI FAMIGLIA Ryôta Nakano In Dvd e On Demand su CGtv.it https://www.cgtv.it/film-dvd/foto-di-famiglia/ CG/VISION CENTO DOMENICHE Antonio Albanese In Dvd e On Demand su CGtv.it https://www.cgtv.it/film-dvd/cento-domeniche/ CG/VISION I LIMONI D’INVERNO Caterina Carone In Dvd e On Demand su CGtv.it https://www.cgtv.it/film-dvd/i-limoni-dinverno/ CG/MINERVA TRE UOMINI E UN FANTASMA Francesco Prisco In Dvd https://www.cgtv.it/film-dvd/tre-uomini-e-un-fantasma/ CG entertainment COSÌ LONTANO COSÌ VICINO Wim Wenders In Dvd, Blu Ray e On Demand su CGtv.it https://www.cgtv.it/film-dvd/cosi-lontano-cosi-vicino/ CG entertainment LISBON STORY Wim Wenders In Dvd, Blu Ray e On Demand su CGtv.it https://www.cgtv.it/film-dvd/lisbon-story/ FANDANGO HOME ENT. LO SPAZIO BIANCO Francesca Comencini In Dvd https://www.cgtv.it/film-dvd/lo-spazio-bianco/

USCITE 24 APRILE: