Cannes a Roma Mon Amour – Ritorna la rassegna di film in anteprima

Cannes a Roma torna dopo la pausa forzata a causa della pandemia, dal 24 al 30 giugno nelle sale romane si vedranno con largo anticipo alcuni film del Festival francese.

Dopo il Festival di Cannes, a distanza di alcune settimane, la tradizione vuole che nelle sale romane arrivi una scelta oculata di alcune pellicole del festival francese. Secondo Francesco Raniero Martinotti, curatore della rassegna, che viene presentata nella splendida cornice dell’Ambasciata di Francia a Roma, si può parlare di vero e proprio prolungamento dello stesso Festival.

Leandro Pesci, presidente dell’Anec, tiene inoltre a precisare che l’investimento nell’iniziativa dopo due anni di pausa lo si deve alla risposta del pubblico, che dimostra di avere voglia di vedere film nelle sale cinematografiche o nelle arene.

Dal 24 giugno al 30 in 4 sale romane, Cinema 4 Fontane, Barberini, Eden e Giulio Cesare, si alterneranno film scelti dalle tre sezioni del Festival, tra questi spiccano: Limonov di Kirill Serebrennikov, The shrouds di David Cronenberg, Grand Tour di Miguel Gomes, vincitore del premio per la regia e All we imagine as light della regista indiana Payal Kapadia, premiato dalla giuria.

I film, proiettati in versione originale con sottotitoli in italiano, avranno un biglietto di ingresso di € 7. Per facilitare però l’accesso agli appassionati e agli addetti ai lavori quest’anno è stata anche messa ad disposizione Vivispettacolo, una vantaggiosa formula abbonamento che consentirà 10 ingressi a soli € 40 utilizzabile anche nelle arene estive organizzate dall’ANEC e nella rassegna di Venezia a Roma che si svolgerà a fine settembre. Maggiori informazioni su https://www.vivispettacolo.it/