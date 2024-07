Bob Marley – One Love in 4K, Blu-Ray, DVD e Steelbook

Bob Marley – One Love: Il primo emozionante film dedicato all’indimenticabile Bob Marley arriva in edizione Home Video con tantissimi contenuti extra che approfondiscono ulteriormente la vita di un personaggio in grado di rivoluzionare la musica mondiale. Una pellicola imperdibile che racconta la vita e la musica dell’artista, ancora oggi fonte di ispirazione attraverso il suo messaggio di amore e unità.

Paramount Home Entertainment e Plaion Pictures sono lieti di annunciare che BOB MARLEY: ONE LOVE è da ora disponibile in DVD, Blu-Ray e Steelbook 4K Ultra HD + Blu-Ray.

La straordinaria storia di un artista che ha superato incredibili avversità per plasmare una musica rivoluzionaria. Con la collaborazione della famiglia Marley, il film presenta Kingsley Ben-Adir nei panni del leggendario musicista e Lashana Lynch nel ruolo della moglie Rita, offrendo uno sguardo avvincente sulla vita e l’eredità di una delle figure più influenti della storia della musica. BOB MARLEY: ONE LOVE esplora la musica che tutti conoscono e la leggenda, meno conosciuta, dell’artista attraverso la sua storia ispiratrice e potente.

Gli spettatori che acquisteranno il film in 4K Ultra HD o in Blu-Ray avranno accesso a più di 50 minuti di interviste e filmati approfonditi dietro le quinte che mostrano la realizzazione di questo film straordinario. All’interno dei contenuti extra, sono inoltre presenti interventi di Ziggy Marley e altri membri della famiglia Marley, che raccontano come hanno lavorato per narrare la storia di Bob Marley con maestria e autenticità emotiva.

Le edizioni contengono i seguenti extra e contenuti bonus:

Diventare Bob Marley (non disponibile per il formato DVD) – Entra nella creazione di una leggenda e guarda Kingsley Ben-Adir trasformarsi nell’iconico Bob Marley per catturare l’essenza del musicista.

Dare vita alla storia di Bob Marley – Scopri come la troupe ha strutturato il film intorno alla musica, al messaggio e alla famiglia di Bob.

Il cast (non disponibile per il formato DVD) – Un incontro con gli attori, tra cui Kingsley Ben-Adir e Lashana Lynch.

Le location: Giamaica e Inghilterra (non disponibile per il formato DVD) – Scopri dove Bob Marley ha vissuto e creato alcuni dei suoi brani migliori, dalle spiagge della Giamaica alle strade di Londra.

La band (non disponibile per il formato DVD) – Scopri i musicisti realmente coinvolti nella realizzazione del film, compresi alcuni membri della famiglia dei Wailers originali.

8 scene estese ed eliminate

