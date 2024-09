Anchorman – La Leggenda di Ron Burgundy – Ora in Collector’S Edition 4k Uhd + Blu-Ray

Anchorman – La Leggenda di Ron Burgundy: Per festeggiare il suo 20° anniversario, la divertente commedia scritta e interpretata da Will Ferrell arriva per la prima volta in 4K in una imperdibile edizione da collezione

Paramount Home Entertainment e Plaion Pictures sono lieti di annunciare che ANCHORMAN: LA LEGGENDA DI RON BURGUNDY è da ora disponibile in una speciale Collector’s Edition 4K UHD + Blu-ray. L’edizione, che celebra il 20esimo anniversario, include una slipcase rigida, un poster, card con i personaggi, un adesivo di Channel 4 News e il Booklet “The Many Months of Burgundy”.

Uscito nelle sale il 9 luglio 2004, ANCHORMAN: LA LEGGENDA DI RON BURGUNDY ha segnato il debutto alla regia di Adam McKay ed è stato scritto da McKay e Will Ferrell, che interpreta il protagonista baffuto. Il film è interpretato da un vero e proprio pantheon di talenti comici, tra cui Christina Applegate, Paul Rudd, Steve Carell, David Koechner, Fred Willard e molti altri.

Will Ferrell è Ron Burgundy, un famoso anchorman di San Diego negli anni ’70, secondo cui le donne hanno un posto nel mondo del giornalismo solo se si limitano ai reportage di moda e storie di cucina. Così, quando viene a sapere che lavorerà con una giovane e brillante giornalista, abbastanza bella, ambiziosa ed intelligente da non essere semplicemente una bambola dagli occhi dolci, non si scatena solo uno scontro tra due persone con una capigliatura meravigliosa che lavorano in Tv, ma una vera guerra! Pieno di effervescenti battute al vetriolo, Anchorman è una commedia sfacciata e irriverente, assolutamente da vedere!

Il cofanetto del 20° anniversario in 4K Ultra HD + Blu-ray include la versione rimasterizzata del film in 4K Ultra HD, oltre a un disco Blu-Ray e tantissimi gadget.

