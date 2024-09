Abigail – Recensione del Blu-Ray Disc

Abigail: Ora disponibiule in DVD e Bluray con Plaion Pictures questo divertissement dove nel suo piccolo tutto funziona, dai caratteri azzeccati allo splatter a ruota libera. Una commedia horror in cornice anticata, come fu anche il bel “Finché morte non ci separi” dei medesimi Bettinelli-Olpin e Gillet.

Un gruppo di malviventi rapisce la figlia dodicenne di un influente boss criminale, sperando di ottenere un riscatto di 50 milioni di dollari. Il loro compito sembra semplice: custodire la ragazzina per una notte in una villa isolata. Tuttavia, uno a uno, i rapitori iniziano a scomparire, e si rendono conto, con terrore crescente, che la bambina è tutt’altro che normale.

Anche se soffre nel confronto con esempi troppo più alti (“Dal tramonto all’alba”, “Ammazzavampiri”), è un divertissement dove nel suo piccolo funziona tutto.

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. – già validi eredi della saga di “Scream” della quale hanno diretto il quinto e il sesto capitolo – buttano tutto in ciacara e fanno bene: il film è splatter e divertente, con un bel ritmo e facce azzeccate nella loro conclamata aderenza agli stereotipi del genere. Una commedia horror (crossover di difficile riuscita, quindi a maggior ragione lodevole quando colpisce nel segno) in cornice anticata, chiusa in una magione old fashioned lussureggiante dalla quale sembra impossibile fuggire, esattamente come fu anche nel bel “Finché morte non ci separi” (ad oggi la prova migliore del duo di registi).

Robetta, certo, ma se proprio fate i difficili provate a guardare “Renfield” e fate un paragone.

Abigail è distribuito in Blu-ray da Plaion Pictures Italia su licenza Universal Pictures. Il film ha un’atmosfera cupa, con neri profondi che a volte tendono a mascherare i dettagli più fini, anche se ciò non compromette mai la comprensione delle scene. Gli interni della villa, che funge da principale ambientazione, sono illuminati da una luce calda che conferisce una sfumatura dorata agli ambienti e alle carnagioni, un effetto chiaramente voluto dai registi. I dettagli sono generalmente molto precisi, evidenziando sia l’arredamento della villa che i tratti dei personaggi. Non ci sono difetti visivi come rumore o banding, rendendo il trasferimento impeccabile.

La traccia audio in inglese Dolby TrueHD 7.1 è all’altezza delle aspettative, supportando perfettamente le quasi due ore di film. La colonna sonora, come dimostrato nella sequenza iniziale con il “Lago dei cigni”, è riprodotta con precisione. I suoni ambientali e gli effetti sonori sono utilizzati per creare atmosfera, con dialoghi chiari e sempre in primo piano. Gli effetti sonori come morsi e ferite, sono resi con chiarezza e realismo, e i bassi offrono profondità ai colpi e alle esplosioni. L’audio italiano, disponibile in 7.1 Dolby Digital Plus, pur essendo inferiore rispetto alla traccia originale inglese, offre comunque un’esperienza di alta qualità.

Il versante dei contenuti speciali:

Scene eliminate ed estese (6:52): Tre scene vengono proposte in sequenza senza la possibilità di selezionarle singolarmente, inclusa la danza completa di Abigail, un incontro con Dean e una scena finale tra Abigail e Joey.

Papere (9:41): Raccolta di errori e gaffe divertenti del cast durante le riprese.

Bagno di sangue (7:04): Il cast e la troupe discutono dell’uso degli effetti pratici e delle abbondanti quantità di sangue, che hanno migliorato l’interpretazione degli attori.

Da cacciatori a prede (5:36): Speciale sul casting della banda criminale, l’addestramento alle armi e il loro contributo alla trama.

Trasformazione in una ballerina vampiro (4:29): Registi e Alisha Weir spiegano la trasformazione di Abigail in vampira, con particolare attenzione al suo stile di danza e combattimento.

I registi Matt & Tyler (5:40): I registi parlano del progetto e di come hanno voluto modernizzare il genere dei vampiri, introducendo anche umorismo.

Commento audio completo: I registi Matt Bertinelli-Olpin e Tyler Gillett, insieme al montatore Michael P. Shawver, discutono della realizzazione del film, affrontando location, effetti speciali e casting, fornendo numerosi dettagli dietro le quinte.