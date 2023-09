Young Rock – Recensione della serie TV con The Rock

Young Rock: Un Viaggio Divertente e Affascinante nella Vita di Dwayne “The Rock” Johnson. Disponibile su Sky e Now.

Young Rock è una sorprendente sitcom, tra finzione e realtà, che getta uno sguardo avvincente sulla vita del celebre Dwayne “The Rock” Johnson, dalle sue radici familiari nella lotta libera alle sue aspirazioni politiche nel 2032. Creata da Nahnatchka Khan e Jeff Chiang, questa serie in tre stagioni è un piacevole viaggio attraverso la storia di una delle icone più amate d’America, resa ancor più speciale dal fatto che Dwayne Johnson stesso è coinvolto nella narrazione.

La serie è caratterizzata da una struttura narrativa intelligente, con Dwayne Johnson che interpreta se stesso nel presente, durante la sua campagna presidenziale immaginaria, e da tre talentuosi giovani attori – Adrian Groulx, Bradley Constant e Uli Latukefu – che portano in vita le fasi cruciali della sua giovinezza. Questo approccio fornisce uno sguardo commovente e divertente sulla sua crescita, dai giorni d’infanzia alla sua ascesa come superstar di wrestling e, infine, al successo a Hollywood con film come la saga di Fast and Furious o San Andreas.

Young Rock è un’autentica gioia per i fan di Dwayne Johnson e per chiunque sia interessato a conoscere la sua storia. La serie offre un ritratto onesto e affettuoso di un uomo che ha dovuto superare molte sfide per raggiungere la fama e il successo. Le interazioni di Dwayne con leggende del wrestling come Hulk Hogan, André the Giant e molti altri aggiungono una dimensione nostalgica e appassionante alla storia.

La serie non si limita a raccontare la storia di Dwayne Johnson come una celebrità, ma esplora anche la complessità della sua famiglia e delle sue radici nell’industria del wrestling. L’umorismo intelligente e il cuore autentico di Young Rock la rendono una serie adatta a un pubblico di tutte le età, che offre risate, emozioni e una lezione di vita sulla perseveranza e la determinazione.

In Italia, Young Rock è disponibile su Sky e Now, quindi non avrete problemi a immergervi in questa affascinante avventura. Se siete fan di Dwayne “The Rock” Johnson o semplicemente amate le storie ispiratrici e ben realizzate, questa serie è una scelta da non perdere.

Regia: Nahnatchka Khan, Jeff Chiang Con: Dwayne Johnson, Joseph Lee Anderson, Brett Azar, Uli Latukefu, Tyson Palmer, Matthew Willig Anno: 2021-2023 Numero episodi: 37 (20/25 min. x ep) Paese: USA Distribuzione: Sky