Wong Kar Wai – 6 Capolavori per la prima volta in Blu-Ray

Wong Kar Wai: In the Mood for Love, Happy Together, Angeli perduti, Hong Kong Express, Days of Being Wild e As Tears Go By, sei dei capolavori del regista, sceneggiatore e produttore cinematografico hongkonghese per la prima volta in Alta Definizione.

Grazie a Tucker Film parte oggi sulla piattaforma www.cgtv.it/start-up la campagna di crowdfunding START UP! di CG Entertainment per pubblicare per la prima volta in un prestigioso cofanetto da collezione con 6 Blu-Ray UNA QUESTIONE DI STILE – IL CINEMA DI WONG KAR WAI IN VERSIONE RESTAURATA: le due folgoranti opere d’esordio, As Tears Go By (1988) e Days of Being Wild (1990) in versione rimasterizzata, Hong Kong Express (1994), Angeli perduti (1995), Happy Together (1997) e In the Mood for Love (2000) dalle nuove versioni restaurate in 4K.

L’edizione sarà numerata e accompagnata da 6 card da collezione oltre che da contenuti speciali. Come per ogni START UP! all’interno della confezione sarà riportato il nome di tutti i partecipanti al progetto.

Pochi artisti hanno saputo innovare la dimensione cinema quanto Wong Kar Wai, virtuoso dell’estetica e poeta della narrazione. Veri e propri manifesti della nouvelle vague hongkonghese di fine anni Novanta i film sono stati portati nelle sale italiane da Tucker Film nel 2021, e questo cofanetto, prima di essere una dedica, è una lettera d’amore che consente al pubblico di riscoprire (e collezionare) i capolavori di Wong Kar Wai.

COME PARTECIPARE AL CROWDFUNDING START UP!

La campagna di crowdfunding è attiva dal 18 aprile in esclusiva sulla piattaforma CGtv.it all’indirizzo www.cgtv.it/start-up e solo al raggiungimento di 500 preacquisti effettuati entro il 17 maggio UNA QUESTIONE DI STILE – IL CINEMA DI WONG KAR WAI IN VERSIONE RESTAURATA sarà pubblicato in edizione limitata (1000 copie totali).

La START UP è attiva in esclusiva all’indirizzo: https://www.cgtv.it/film-dvd/una-questione-di-stile-i-capolavori-restaurati-di-wong-kar-wai/

IL BOX DA COLLEZIONE CONTERRÀ

– 6 BLU RAY

– Extra Video:

Making of di In the Mood for Love

Tre scene tagliate e finale alternativo: “Il segreto della stanza 2046” (con commento audio del regista), “Singapore” (aka “Postcards”) (con commento audio del regista), “Gli anni ’70” (con commento audio del regista), “Angkor Wat” (finale alternativo), (aka “Last Encounter”);

Tony Leung, Video musicale;

Appunti sulla realizzazione di In the Mood for Love.

Da Hong Kong Express 3 scene tagliate e intervista al direttore della fotografia Christopher Doyle.

Da Angeli perduti 3 scene tagliate e intervista al direttore della fotografia Christopher Doyle.

– 6 card da collezione

– Packaging cartonato in formato Ecolbox

– Nome dei partecipanti al crowdfunding START UP!

– Numerazione della copia

I FILM

AS TEARS GO BY

con Maggie Cheung e Andy Lau

Hong Kong, 1988, 102′

C’è sempre una prima volta. E questa è la prima (folgorante) volta di Wong Kar Wai. Un’opera di genere che, sebbene figlia commerciale degli anni Ottanta, oltrepassa e riscrive il genere, mettendo in circolo la linfa di quello che diventerà (semplicemente, definitivamente) “il cinema di Wong Kar Wai”! As Tears Go By, una gangster-story dominata dalle geometrie del desiderio e del destino, vede brillare le stelle di Maggie Cheung, Andy Lau, Jacky Cheung. E tutto funziona. È il film che avrebbe girato Scorsese, da giovane, se fosse nato a Hong Kong.

DAYS OF BEING WILD

con Leslie Cheung, Maggie Cheung e Andy Lau

Hong Kong, 1990, 100′

As Tears Go By fa una promessa, promette che Wong Kar Wai “diventerà” Wong Kar Wai, e Days of Being Wild la mantiene. Opera seconda e (appunto) già perfettamente a fuoco, anche questa inedita in Italia, Days of Being Wild è un’intensa riflessione sul Tempo e sull’Amore. Due temi che troveranno pieno compimento con In the Mood for Love e 2046. Wong Kar Wai si rivolge ancora alla musa Maggie Cheung e al divo Andy Lau, affiancando loro il grande Leslie Cheung e, in un cameo, il futuro signor Chow: Tony Leung Chiu Wai. Maggie e Tony, la divina coppia di In the Mood for Love. Dieci anni prima.

HONG KONG EXPRESS

con Brigitte Lin, Tony Leung Chiu Wai, Faye Wong, Takeshi Kaneshiro

Hong Kong, 1994, 102′ – Restaurato 4K

Quelli che, nell’anno d’oro dei Soliti sospetti e di Seven, si sono innamorati di un film caduto giù da Marte. Quelli che lo hanno visto al cinema, quelli che lo hanno “ereditato” dal fratello maggiore, quelli che, ancora più tardi, lo hanno trovato in una piccola videoteca. Insomma: quelli che il cinema asiatico sarà (per sempre) una parrucca bionda, un paio di occhiali scuri e molti barattoli di ananas! Ecco Hong Kong Express. Un capolavoro. Un cult. Un’indimenticabile avventura metropolitana scandita dalle note di California Dreamin’.

ANGELI PERDUTI

con Takeshi Kaneshiro, Leon Lai e Michelle Reis

Hong Kong, 1995, 99′ – Restaurato 4K

Due piccole storie tagliate fuori da Hong Kong Express (dovevano dare vita al terzo episodio) che crescono e, quasi per magia, diventano un altro capolavoro. Due piccole storie di angeli caduti, non perduti come vorrebbe il titolo italiano, che crescono e disegnano due grandi ritratti di solitudini metropolitane. Fallen Angels ci svela il lato pop e postmoderno di Wong Kar Wai, capace di sensualità e di aggressività, capace di cambiare sguardo e stile, con la macchina da presa che viaggia dentro il buio di una città deserta e dentro il buio delle sue anime. Non meno deserte.

HAPPY TOGETHER

con Leslie Cheung e Tony Leung Chiu Wai

Hong Kong, 1997, 96′ – Restaurato 4K

Po-wing e Yiu-fai sono una coppia. Una coppia gay che decide di spostarsi da Hong Kong all’Argentina in cerca di futuro. Po-wing e Yiu-fai non potrebbero essere più diversi, nonostante il fortissimo legame, e sui loro tormenti, sulle loro distanze, Wong Kar Wai costruisce splendidamente Happy Together: la cronaca di un amore tanto desiderato quanto impervio, doloroso, con la celebre canzone dei Turtles chiamata a giocare di contrappunto. La coppia reggerà agli urti della nuova vita o la celebre scena del tango sarà solo il presagio di un inevitabile addio?

IN THE MOOD FOR LOVE

con Maggie Cheung e Tony Leung Chiu Wai

Hong Kong, 2000, 98′ – Restaurato 4K

Hong Kong, primi anni Sessanta. Un uomo e una donna. Due dirimpettai che si trovano a vivere un amore casto e segreto. Due attori meravigliosi che spalancano le porte dell’Occidente alla bellezza del nuovo cinema asiatico (Tony Leung Chiu Wai, ricordiamo, è stato incoronato al Festival di Cannes). Un melodramma intenso e raffinatissimo che, non occorre dilungarsi oltre, ha davvero fatto storia… Pochi sanno raccontare i sentimenti come li racconta Wong Kar Wai, traducendoli in pura essenzialità, e In the Mood for Love rimane ancora oggi un modello. Inimitabile.