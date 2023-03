Triangle of Sadness, Piove e tutte le novità di Marzo di Mustang Entertainment

Mustang Entertainment: Tutte le novità in arrivo in DVD e Blu-Ray del mese di Marzo.

Dal 7 Marzo:

PALMA D’ORO 2022, CANDIDATO AGLI OSCAR® 2023 come MIGLIOR FILM, MIGLIOR REGIA, MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE: la pluripremiata e travolgente commedia grottesca di Ruben Östlund, già autore di “Forza maggiore” e “The Square”, TRIANGLE OF SADNESS è disponibile in Dvd in ed. CG/Teodora; l’edizione BLU RAY è in ESCLUSIVA solo sul sito WWW.CGTV.IT, con artwork alternativo e contenuti speciali aggiuntivi https://www.cgtv.it/film-dvd/triangle-of-sadness/ . Dal 10 marzo il film sarà disponibile anche per il noleggio e l’acquisto digitale sulle principali piattaforme.

European Film Awards 2022: Miglior film, Miglior regista, Miglior sceneggiatore, Miglior attore.

Candidato ai Golden Globes 2023, Miglior Film, Miglior Attrice non protagonista.

Dal regista di “Non pensarci”, Gianni Zanasi, una war-comedy disperatamente attuale, WAR – LA GUERRA DESIDERATA (in Dvd ed. CG/Vision e On Demand). Festa del Cinema di Roma 2022: Grand Public

Dal regista di “A classic horror story”, Paolo Strippoli, PIOVE un horror contemporaneo in cui il male è pronto a riaffiorare dal profondo (in Dvd ed. Mustang/Propaganda).

Sitges 2022: Official Selection – Festa del cinema di Roma 2022, Alice nella città: Official Selection

ANNIE ERNAUX – I MIEI ANNI IN SUPER 8: Annie Ernaux, premio Nobel per la Letteratura 2022, sovrappone le proprie parole a una raccolta di filmini familiari girati da lei e suo marito tra il 1972 e il 1981 (in Dvd ed. Mustang/I Wonder). Festa del Cinema di Roma 2022: Special Screenings – Cannes Film Festival 2022: Quinzaine des Rèalisateurs

LA DONNA DEL FIUME di Lou Ye, un capolavoro tra Wong Kar-Wai e Hitchcock in versione restaurata (in Dvd ed. CG/Wanted). 72° Berlinale Classics 2022

Dal 21 Marzo:

Il thriller culinario con Stephen Graham diretto da Philip Barantini BOILING POINT – IL DISASTRO È SERVITO (In Dvd ed. Mustang/IWonder/Arthouse). British Independent 2021: Miglior Suono, Miglior Fotografia, Miglior Attrice non Protagonista, Miglior casting. Taormina Film Fest 2022: Miglior Film, Miglio Regia, Miglior Attore, Premio della Critica

Una notte può cambiare tutto, una notte può cambiare tutti. Il noir metropolitano NOTTE FANTASMA dal regista de “Il colpo del cane”, Fulvio Risuleo, con Edoardo Pesce e Yothin Clavenzani (in Dvd ed. CG/Vision e On Demand). 79° Festival di Venezia 2022: Selezione Ufficiale – Festa del cinema di Roma, Alice nella città

Michele Placido in ORLANDO il nuovo film di Daniele Vicari (“Diaz”): due mondi e due generazioni distanti che si incontrano (in Dvd. ed. CG/Vision e On Demand). Torino Film Festival 2022

Una storia che va dritto al cuore, una riflessione a tutto campo sull’amore e sulla libertà NOI DUE di Nir Bergman (in Dvd ed. CG/Tucker e On Demand).

Dai creatori di “Great White” e della saga “47 metri” un nuovo affilato thriller acquatico SHARK BAIT di James Nunn (In Dvd ed. CG/Adler).

RISCOPERTE E NUOVE EDIZIONI:

Mustang propone PER LA PRIMA VOLTA IN DVD: il cult dell’erotismo LA SIGNORA DELLA NOTTE con la splendida Serena Grandi (dal 7 marzo ed. Mustang/RTI); la versione restaurata di CORTESIE PER GLI OSPITI del maestro Paul Schrader (dal 21 marzo ed. Mustang/RTI); da master in alta definizione SENZA FAMIGLIA NULLATENENTI CERCANO AFFETTO, il primo e unico film diretto interamente da Gassman nella sua filmografia da regista. Nel cast al fianco di Gassman, Paolo Villaggio (dal 21 marzo ed. Mustang/RTI). Prosegue la pubblicazione della serie DISTRETTO DI POLIZIA con L’ottava Stagione (dal 7 febbraio in un Box da 6 DVD CG/Taodue) e La nona Stagione (dal 21 marzo in un Box da 7 DVD CG/Taodue).

Il Blu Ray disponibile in esclusiva solo sul sito www.cgtv.it: edizione speciale con artwork alternativo, copertina reversibile (contenente anche l’artwork cinematografico) e contenuti extra aggiuntivi: intervista a a Dolly de Leon a Cannes 2022, intervista a Ruben Östlund a Cannes 2022, Scene tagliate, e le clip “character cards”.

USCITE 7 MARZO:

