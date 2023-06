The Plane e Profeti sono da disponibili rispettivamente in DVD e 4K UHD + Blu-ray e in DVD e Blu-ray

Lucky Red e Plaion Pictures sono liete di annunciare che dal 15 giugno, The Plane e Profeti sono disponibili rispettivamente in DVD e 4K UHD + Blu-ray e in DVD e Blu-ray.

Dai produttori di Attacco al potere e Greenland, The Plane è un emozionante action movie con Gerard Butler (300, Attacco al potere – Olympus Has Fallen). Diretto da Jean-François, questo titolo adrenalinico arriva in home video dopo l’uscita cinematografica di gennaio, che ha riscosso un ottimo successo raggiungendo su Rotten Tomatoes un punteggio da parte del pubblico del 94%.

Durante una violenta tempesta, il comandante Brodie Torrance (Gerard Butler) salva i suoi passeggeri con un atterraggio di emergenza. L’aereo plana però su un’isola devastata dalla guerra e per il gruppo, preso in ostaggio da pericolosi ribelli, è l’inizio di un vero e proprio incubo. L’unica persona su cui Torrance potrà contare è Louis Gaspare (Mike Colter), un uomo accusato di omicidio che l’FBI stava trasportando sul suo volo. Riuscirà il nostro capitano a portare in salvo i passeggeri e fuggire dall’isola?

EXTRA

Trailer

Profeti, film vincitore del Black Panther Award al Noir in Festival 2022, con una menzione speciale della giuria, è la nuova pellicola diretta da Alessio Cremonini. Il lungometraggio ha come protagonisti la pluripremiata e due volte David di Donatello come Migliore attrice Jasmine Trinca (Fortunata, La dea fortuna, Romanzo Criminale), una sorprendente Isabella Nefar e Ziad Bakri.

Nonostante sia solamente alla sua terza regia cinematografica, Cremonini ha già ricevuto diversi riconoscimenti, primo tra tutti il David di Donatello come Miglior regista esordiente per Sulla mia pelle, film che ripercorre sul grande schermo le vicende del caso Cucchi. Il film, presentato alla 75ª Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nella sezione Orizzonti, gli è valso anche il Premio David Giovani, il Premio Sergio Amidei e un Ciak d’oro.

Profeti è la storia del confronto e scontro fra Sara, una giornalista italiana rapita dall’ISIS durante un reportage di guerra in Siria, e Nur, giovane foreign fighter, moglie di un miliziano del Califfato che la tiene prigioniera nella sua casa costruita in un campo di addestramento. Durante i mesi di detenzione Nur, mossa dal desiderio di proselitismo, e seguendo gli ordini del leader del campo, tenta di convertire Sara e di farla aderire all’estremismo islamista.

I temi della pellicola sono più attuali che mai: la prigionia, i diritti delle donne, il Medio Oriente, la religione, lo scontro di civiltà:

Sono questi i temi della mia indagine: lo strumento è il cinema. Un cinema inteso come “viaggio” che svela storie, che percorre strade poco battute. Un cinema politico. Un cinema radicale. Un cinema essenziale. […] Un film su due donne occidentali che hanno fatto scelte diametralmente opposte. Sara, una giornalista italiana rapita dall’Isis durante un reportage di guerra in Siria, e Nur che la tiene prigioniera per mesi in una casa costruita in un campo di addestramento dello Stato Islamico. Quello che il cinema può e deve fare, è mettere in scena la vicenda di Sara e Nur senza manicheismi o semplificazioni retoriche. Questa storia, infatti, non soltanto è metafora di quello che accade in molte parti del Medio Oriente, ma ci riguarda da vicino. Poiché, ormai lo sappiamo, se nell’altra sponda del Mediterraneo inizia un incendio poi le fiamme arrivano anche da noi» – Alessio Cremonini

EXTRA