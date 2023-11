The Marvels – Un trio femminile contro una nuova minaccia – Recensione

The Marvels introduce per la prima volta al cinema il personaggio di Ms. Marvel interpretato da Iman Vellani, affiancata da altre due supereoine come Carol Danvers e Monica Rambeau in questa nuova avventura per salvare la Terra e l’Universo da minacce aliene ostili

Un nuovo pericolo minaccia la Terra ma quando Captain Marvel (Brie Larson) prova ad intervenire si ritrova sballottata un po’ ovunque nell’Universo, e non è la sola.

In poco tempo viene a scoprire che tutto questo è dovuto a un inaspettato legame supereroistico con sua nipote Monica Rambeau (Teyonah Parris) ma anche con una sua grande fan, Kamala Khan (Iman Vellani) alias Ms. Marvel.

Devono dunque non solo capire come fare di questo problema una soluzione, in modo da poter fermare questo nuovo disastro intergalattico che avanza ogni giorno di più.

Cosa funziona in The Marvels

Diretto da Nia DaCosta, regista che dopo due esperienze con il mondo del thriller e dell’horror grazie a Little Woods e Candyman un anno fa si è approcciata per la prima volta al genere supereroistico con la scena dopo i titoli di coda dell’ultimo episodio della serie Ms. Marvel, No Normal, che è servita per far iniziare The Marvels, riprendendo non solo l’ingresso di Carol Danvers ma anche i disegni e i dialoghi entusiastici della giovanissima protagonista, che nel giro di poche ore si ritroverà a vivere un sogno lavorando finalmente a stretto contatto con la sua eroina preferita.

Una collaborazione forzata che non solo consentirà a Carol di ritrovare sua nipote Monica ma la costringerà per la prima volta a collaborare attivamente con qualcuno, rendendo il suo personaggio meno arrogante e presuntuoso rispetto alle sue precedenti apparizioni.

Nel giro di poco tempo la missione entra nel vivo e la scena di una evacuazione da un pianeta in via di distruzione ci regala il momento migliore del film, perché l’unico in cui lo spettatore proverà una forte emozione come la commozione.

Ma è necessario aver visto serie televisive esclusive di Disney+ come Ms. Marvel e WandaVision per guardare The Marvels? Certo, chi le ha visionate in passato potrà cogliere tanti piccoli e grandi riferimenti, ma l’essenza della storia si capisce ugualmente anche senza aver visto un minuto di entrambi i telefilm, perché anche stavolta la semplicità degli eventi viene a favore dello spettatore puramente cinematografico del Marvel Cinematic Universe, dato che bastano pochissimi flash-back e riassunti vocali delle protagoniste di pochi secondi per riassumere tutte quelle ore di serie televisive.

Se durante The Marvels ci scappa qualche sorriso lo si deve soprattutto al personaggio di Nick Fury, perché Samuel L. Jackson ha ancora la verve dei giorni migliori, e lo stesso si può dire di Paolo Buglioni nella versione italiana.

Doppiaggio italiano di buon livello non solo grazie a lui ma anche alle voci che abbiamo già sentito in passato su questi personaggi, come Sara Labidi (Kamala Khan), Elena Perino (Carol Danvers), Letizia Ciampa (Monica Rambeau), Valeria Vidali (Muneeba Khan) ed Alessio Cigliano (Yusuf Khan).

Perché non guardare The Marvels

Oltre a una CGI che in diverse scene mostra tutti i suoi limiti, sono tanti i motivi per cui The Marvels risulta alla fine essere un film decisamente poco memorabile, per usare un eufemismo.

Partiamo dalle battaglie che continuano ad essere troppo sbrigative e sempre di più una farsa (in stile Wakanda Forever) rendendo dunque la situazione meno drammatica ed empatica, così come è quasi per nulla empatico il finale perché è fin troppo prevedibile aspettarsi una scena risolutrice in futuro, che infatti arriva già con la scena durante i titoli di coda (quella finale non è presente, se non sotto forma di miagolio), la quale almeno ci regala una sorpresa interessante per i prossimi film in lavorazione.

Nick Fury e qualche scena “miciosa” a parte gli espedienti comici continuano a non funzionare, senza dimenticare che The Marvels per molti non amanti dei musical sarà un pretesto per denigrare ulteriormente gli altrimenti ottimi film musicali animati della Casa di Topolino.

Prodotto da Kevin Feige e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures, The Marvels sarà disponibile al cinema in Italia a partire da mercoledì 8 novembre 2023.

Regia: Nia DaCosta Con: Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Zawe Ashton, Gary Lewis, Seo-Jun Park, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Saagar Shaikh, Samuel L. Jackson Anno: 2023 Durata: 105 min. Paese: USA Distribuzione: Disney