The Honeymoon – Come ti rovino il viaggio di nozze – Recensione del film di Dean Craig

The honeymoon, come ti rovino il viaggio di nozze: è la nuova commedia scritta e diretta dal regista britannico Dean Craig, distribuito da Notorious Pictures nelle sale italiane dal 16 marzo 2023.

Adam (Pico Alexander) e Bav (Asim Chaudhry) sono migliori amici per sempre da quando erano bambini. Adam però si è appena sposato con Sarah (Maria Bakalova) e insieme stanno per partire per il loro viaggio di nozze a Venezia. Bav ha però bisogno di attenzioni e riesce ad intenerire così tanto il suo amico che Adam si convince a portarlo con loro a Venezia.

Ovviamente questa è la ricetta perfetta per il disastro imminente. Bav non lascia spazio ai neo sposi e finisce per separarli quando alla festa di Giorgio (Lucas Bravo), un boss mafioso che ha conosciuto, combina l’ennesimo casino distruggendo degli oggetti molto costosi: per risarcire il loro ospite, Bav ed Adam devono partire per vendere un carico di droga in Slovenia, mentre Sarah è tenuta in ostaggio da Giorgio.

Cosa funziona in The Honeymoon – Come ti rovino il viaggio di nozze

E’ estremamente difficile intercettare i motivi per cui questo film debba funzionare; molto probabilmente quello che funziona è l’idea alla base della storia: quella di esplorare l’evoluzione di un’amicizia quando si passa dall’essere bambini ad adulti, e di come non tutti riescono ad evolversi.

Perché non guardare The Honeymoon – Come ti rovino il viaggio di nozze

Questa è la domanda più semplice a cui rispondere: proprio come Bav non è cresciuto e non ha quindi cambiato il suo modo infantile di concepire l’amicizia, così anche The Honeymoon – Come ti rovino il viaggio di nozze non è stato in grado di evolversi.

La trama è così formulaica che risulta scadente, pigra e molto ripetitiva. Tra gli attori/personaggi sembra non esserci nessuna chimica, il che rende ancora più difficile godersi il film. Le battute già sentite, le gag già viste. Tutto questo tralasciando la banale stereotipizzazione sul Bel Paese, che veramente passa in secondo piano.

Insomma la cosa che stupisce di più è che The Honeymoon – Come ti rovino il viaggio di nozze, come ti rovino il viaggio di nozze, sia uscito dalla testa di Dean Craig di cui avevamo una buona opinione (fin’ora).

Il film è al cinema dal 16 marzo con Notorious Pictures .

Regia: Dean Craig Con: Maria Bakalova, Asim Chaudhry, Pico Alexander, Lucas Bravo, Marco Valerio Montesano, Michele Enrico Montesano Anno: 2023 Durata: 97 min. Paese: Italia, Gran Bretagna Distribuzione: Notorious Pictures