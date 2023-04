The Fabelmans – Recensione del 4K Blu-Ray del Film

The Fabelmans: Ora disponibile in 4K, Blu-Ray e DVD l’ultimo film di Steven Spielberg, una lettera d’amore al cinema e alle proprie radici. Vincitore di Due Golden Globes: Miglior Film e Miglior Regia.

Il giovane Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle) a Phoenix, in Arizona, insieme ai genitori e allo zio. Una sera, dopo aver assistito alla proiezione cinematografica de “Il più grande spettacolo del mondo” di Cecil B. De Mille, la sua vita cambia per sempre: l’amore viscerale per il cinema si è impadronito di lui e quella che inizialmente ha le forme di un’ossessione diventerà un punto di riferimento che lo accompagnerà per tutta la vita.

Forse eccessivamente lodato, The Fabelmans è comunque un coming of age sentito e partecipe, oltre che un omaggio al cinema dichiarato e profondo.

Un cinema che svela e rivela, paradossalmente proprio attraverso montaggi e artifici apparentemente pensati per alterare la realtà. Un film di luci e soprattutto di ombre, che Steven Spielberg non lesina a mostrare con sguardo attento e penetrante, lasciando scaturire da esse i momenti di cinema più alti del film (l’ossessione di Sammy per la riproduzione dell'”incidente”; il filmino della gita in montagna, con la madre che suona il pianoforte).

Un’opera stratificata e delicata, con una regia sublime e interpretazioni eccellenti (scandaloso l’Oscar negato a Michelle Williams).

L’autoreferenzialità va presa per data, accettata anche quando può sembrare un limite (quel bel finale solo per cinefili, con David Lynch che gigioneggia nelle vesti di John Ford). Oltre che la dichiarata autobiografia del regista, ne esce anche un vivido ritratto di individualismo americano, dove qualsiasi cosa è sacrificabile per “seguire il proprio cuore” (per citare le parole di Mitzi al figlio). Da vedere fuor di dubbio.

The Fabelmans – Il 4K Blu-Ray a cura di Davide Belardo

Prodotta e distribuita da Eagle Pictures, su licenza e materiali di Leone Film Group e 01/Rai Cinema, l’edizione Combo (4K+Blu-Ray) di The Fabelmans mostra un versante tecnico assolutamente convincente e circa 46 minuti di extra.

Visivamente parlando la visione in 4K del film è chiaramente la migliore per la gestione del colore, del croma e dell’illuminazione. I giochi di ombre presenti all’interno del film (come il balletto al campeggio) vengono impreziositi della migliore incisività che viene sprigionata dal disco UHD e relativi filtri HDR e Dolby Vision. Anche il disco Blu-Ray mostra un’ottima visione complessiva ma lo stacco qualitativo tra risoluzione, definizione e dettaglio è oggettivamente ad appannaggio del 4K.

Sul versante Audio in tutti e due i dischi troviamo la medesima codifica in 5.1 DTS HD MA, sia per il doppiaggio italiano che per la lingua originale inglese. In entrambi i casi abbiamo un ottimo bilanciamento dei volumi e una pulizia generale assolutamente promossa.

Circa 46 minuti di contenuti speciali per il reparto extra inclusi solo nel disco Blu-ray: