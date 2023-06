The Boogeyman – L’uomo nero è tornato al cinema – Recensione

The Boogeyman: Nuovo adattamento cinematografico per il racconto Il baubau di Stephen King. Diretto da Rob Savage con protagonisti Sophie Thatcher, Chris Messina e Vivien Lyra Blair. Il film è al cinema dal 1 Giugno.

La giovane Sadie Harper (Sophie Thatcher) e sua sorella minore Sawyer (Vivien Lyra Blair) sono ancora sotto shock dalla recente scomparsa della madre e non sentono di ricevere il giusto supporto dal padre, Will (Chris Messina), un terapista psichiatrico che sta a sua volta affrontando il loro stesso dolore. Quando un paziente disperato si presenta inaspettatamente a casa loro in cerca di aiuto, lascia dietro di sé una terrificante entità soprannaturale che va a caccia di famiglie e si nutre della sofferenza delle sue vittime.

Cosa funziona in The Boogeyman

L’omaggio al racconto Il baubau di Stephen King è sicuramente ben congeniato e riuscito, le atmosfere sono giusta, la colonna sonora e il cast funzionano. Brave le giovani protagoniste così come il buon Chris Messina, sempre sul pezzo. Sicuramente i fan di King apprezzeranno per buona parte la costruzione del racconto e l’idea di affrontare il lutto della perdita attraverso il genere.

Perché non guardare The Boogeyman

Nonostante le buone intenzioni e la sufficiente realizzazione, il film di Rob Savage, non ha nulla di nuovo da dire o da raccontare. Abbiamo già visto tutto, tanto in passato quanto nel recente cinema moderno. Lo stesso Babadook affrontava il lutto in maniera più ricercata e riuscita.

The Boogeyman è un film di film 20th Century Studios e 21 Laps ed è distribuito al cinema dal 1 Giugno 2023 da Walt Disney.

Regia: Rob Savage Con: Chris Messina, Sophie Thatcher, Vivien Lyra Blair, David Dastmalchian, Marin Ireland, Madison Hu, Lisa Gay Hamilton, Maddie Nichols, Victoria Harris, Han Soto, Daniel Hagen, Elton LeBlanc Anno: 2023 Durata: 98 min. Paese: USA Distribuzione: Walt Disney