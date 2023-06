Super Mario Bros il Film in 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD dal 22 giugno

Dopo aver incassato olre un miliardo di dollari in tutto il mondo, il più grande film dell’anno arriva a casa tua con una serie di contenuti speciali tutti nuovi nella “POWER UP EDITION” di SUPER MARIO BROS. IL FILM, disponibile in 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD dal 22 giugno distribuita da Universal Pictures Home Entertainment Italy. Vantando un punteggio A su CinemaScore e un 96% del giudizio del pubblico su Rotten Tomatoes, la più spettacolare produzione POP dell’anno realizzata da Nintendo e Illumination arriva a casa tua in un’esperienza al livello successivo, sbloccando più di 30 minuti di contenuti extra che sicuramente delizieranno tutti i fan di Super Mario Bros.



La voce italiana di Mario è di Claudio Santamaria.



Il film racconta la storia di due idraulici di Brooklyn che sono fratelli e migliori amici: Mario, quello coraggioso e pronto all’azione, e il perennemente ansioso Luigi, che preferirebbe non andare da nessuna parte. All’inizio i due fratelli devono fare i conti con le difficoltà della loro azienda, ma presto saranno catapultati in un’avventura vorticosa nel Regno dei Funghi. Durante il loro viaggio incontreremo tanti personaggi familiari e adorabili, che alla fine uniranno le forze per sconfiggere il terribile Bowser, sempre assetato di potere. Super Mario Bros. Il Film prende ciò che milioni di videogiocatori in tutto il mondo amano da trentacinque anni e lo potenzia fino a trasformarlo in una nuova esperienza cinematografica mozzafiato.



L’edizione homevideo verrà presentata in anteprima al Best Movie Comics And Games il prossimo sabato 10 giugno con una proiezione dedicata del film prima della quale saranno mostrati alcuni contenuti inediti.



CONTENUTI SPECIALI PRESENTI NELLE EDIZIONI 4K Ultra Hd, BLU-RAY E DVD:

Conosciamo il cast – In questi corti dietro le quinte ci avviciniamo personalmente alle star del film e scopriamo a cosa si sono ispirati per entrare nella parte del loro personaggio sullo schermo.

– In questi corti dietro le quinte ci avviciniamo personalmente alle star del film e scopriamo a cosa si sono ispirati per entrare nella parte del loro personaggio sullo schermo. Sbloccare nuovi livelli: la realizzazione di SUPER MARIO BROS. IL FILM – Dare vita a uno dei personaggi dei videogiochi più amati di sempre e al mondo che lo circonda non è stato un compito facile! I filmmaker e il cast danno uno sguardo approfondito alla realizzazione del film.

– Dare vita a uno dei personaggi dei videogiochi più amati di sempre e al mondo che lo circonda non è stato un compito facile! I filmmaker e il cast danno uno sguardo approfondito alla realizzazione del film. Guida pratica di SUPER MARIO BROS. IL FILM – Unisciti al cast di SUPER MARIO BROS. IL FILM mentre guidano gli spettatori attraverso i vari Power-Up e bonus che compaiono nel film. Questo coinvolgente video consentirà al cast di interagire con una grafica personalizzata sullo schermo quando verrà scelto un bonus o un Power Up specifico per il loro personaggio. Poi spiegheranno cosa fa, come usarlo e i suoi effetti.

– Unisciti al cast di SUPER MARIO BROS. IL FILM mentre guidano gli spettatori attraverso i vari Power-Up e bonus che compaiono nel film. Questo coinvolgente video consentirà al cast di interagire con una grafica personalizzata sullo schermo quando verrà scelto un bonus o un Power Up specifico per il loro personaggio. Poi spiegheranno cosa fa, come usarlo e i suoi effetti. “Peaches” Versione Karaoke – Jack Black è noto per la sua grande personalità e davvero Nessun altro avrebbe potuto interpretare la parte di Bowser. Quindi preparatevi per un sing-along del suo grande numero musicale dedicato alla Principessa Peach.

– Jack Black è noto per la sua grande personalità e davvero Nessun altro avrebbe potuto interpretare la parte di Bowser. Quindi preparatevi per un sing-along del suo grande numero musicale dedicato alla Principessa Peach. Lezioni di leadership con Anya Taylor-Joy – Diciamolo: essere una principessa non è facile. Per fortuna noi abbiamo Anya Taylor-Joy, che con grafiche personalizzate e clip del film ci ha creato la guida della Principessa Peach per essere una leader fantastica. Forniremo alcuni suggerimenti e power-ups della vita reale che i bambini di tutte le età possono utilizzare nella loro vita quotidiana.

INFORMAZIONI TECNICHE DVD:

Disponibile dal 22 giugno

Audio: Italiano, Inglese, Tedesco Dolby Digital 5.1, Inglese Audiodescrizione

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Tedesco

Durata: 88 minuti

Rating: Per tutti



INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY:

Disponibile dal 22 giugno

Video: 1080p Alta Definizione 2.39:1 Widescreen

Audio: Italiano Dolby Digital Plus 7.1, Inglese, Tedesco Dolby Atmos

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Tedesco

Durata: 92 minuti

Rating: Per Tutti



INFORMAZIONI TECNICHE 4K UHD:

Disponibile dal 22 giugno, anche in edizione steelbook

Video: 2160p UHD HDR10 Widescreen 1.85:1

Rating: PG for action and mild violence

Audio: Italiano, Spagnolo, Cinese mandarino Dolby Digital Plus 7.1, Inglese, Tedesco Dolby Atmos

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Tedesco, Spagnolo, Cinese Mandarino

Durata: 92 minuti

Rating: Per tutti



Universal Pictures Home Entertainment è distribuita da Warner Bros. Entertainment Italia S.r.l.