Street Fighter 6 è ora disponibile, scendi in strada e diventa un Guerriero Mondiale!

L’attesa è finita! Dallo scorso venerdì 2 giugno, il leggendario franchise di picchiaduro di Capcom è tornato con l’uscita di Street Fighter™ 6 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Street Fighter 6 rappresenta la prossima evoluzione della serie Street Fighter con una combinazione di innovazioni e contenuti unici nel campo dei picchiaduro attraverso tre nuove modalità di gioco: Fighting Ground, World Tour e Battle Hub.

Per celebrare il lancio, Capcom ha in serbo due nuovi annunci:

Buckler’s Boot Camp: Questo sito web companion di Street Fighter 6 è ricco di funzionalità per consentire ai giocatori di godersi ancora di più il gioco. I giocatori possono controllare le proprie statistiche e quelle degli avversari, i posizionamenti in classifica e le iscrizioni ai club.* I giocatori possono rivedere un elenco di comandi per le mosse di ogni personaggio, sfogliare i loro costumi e imparare utili suggerimenti per giocare direttamente dagli sviluppatori del gioco. I giocatori possono anche trovare informazioni su eventi di gioco, premi e altri aggiornamenti. Infine, quando i giocatori hanno bisogno di una pausa dai combattimenti, possono giocare al nuovo minigioco chiamato Pockest e addestrare simpatici personaggi in pixel art per trasformarli in combattenti Capcom.

Oggetti In-game Onitsuka Tiger gratuiti: Capcom sta collaborando con Onitsuka Tiger per fornire quattro oggetti in-game gratuiti, due t-shirt e due scarpe da ginnastica, per gli avatar personalizzati dei giocatori! Entra nel Battle Hub, controlla i tuoi messaggi e prendi gli oggetti gratuiti prima del 3 luglio per sfoggiare le tue mosse avatar personalizzate con stile!

I giocatori possono anche aspettarsi nuove ricompense gratuite e premium disponibili tramite il Fighting Pass. Ogni mese, ci saranno nuovi modi per personalizzare gli avatar e i profili dei giocatori con equipaggiamento per avatar, emote, brani musicali, adesivi, titoli, sfondi di gioco, bordi delle foto e i classici giochi arcade Capcom ancora più divertenti ed emozionanti da giocare in Battle Hub.** Maggiori dettagli saranno presto condivisi!

Come promemoria, abbiamo anche una sorpresa per i giocatori di Street Fighter™ V: Champion Edition con la Street Fighter RVN6ACK Campaign! Invitiamo i giocatori a creare un CAPCOM ID e collegare la propria piattaforma per ricevere Super Street Fighter® II Turbo nel Battle Hub.

Grazie alle modalità di gioco principali presenti tramite Fighting Ground, la nuovissima modalità World Tour per giocatore singolo, la modalità Battle Hub incentrata sulla community, la grafica migliorata, i nuovi schemi di controllo, un elenco diversificato di 18 personaggi da padroneggiare e la funzionalità di commento in tempo reale presente per la prima volta nella serie, Street Fighter 6 ridefinisce ancora una volta il classico genere dei giochi di combattimento, offrendo ai giocatori un’esperienza elevata e senza rivali.

Il tuo viaggio per diventare il più grande Guerriero Mondiale di sempre, inizia oggi!

*Nota: per visualizzare i contenuti collegati al gioco, i giocatori devono utilizzare i contenuti online di Street Fighter 6 e registrarsi al Buckler’s Boot Camp.

**Nota: l’equipaggiamento dell’avatar ottenuto tramite il Fighting Pass influirà solo sull’aspetto dell’avatar e non sugli attributi del giocatore.