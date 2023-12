Strade Perdute – Lost Highway in 4K con il tuo aiuto

È attiva la campagna di crowdfunding per pubblicare la versione restaurata e approvata da David Lynch del suo capolavoro LOST HIGHWAY – STRADE PERDUTE in un esclusivo Box Limited Edition Numerata con 4K UHD HDR, Blu Ray e Booklet.

La START UP! sarà attiva fino al 16 gennaio e andrà in porto solo al raggiungimento di 500 pre-acquisti effettuati solo da questo link https://www.cgtv.it/film-dvd/strade-perdute/ .

Oltre alle spese di spedizione incluse, CG ha attivato per la prima volta per gli startupper la promozione Early Bird: chi parteciperà alla campagna entro il 16 gennaio potrà usufruire di un prezzo scontato.

Il progetto, realizzato grazie a Raro Video – Minerva Pictures, prevede l’utilizzo della nuova versione restaurata in 4K da MK2, supervisionata e approvata da Lynch, con nuova colonna sonora surround DTS-HD Master Audio 5.1 e colonna sonora stereo alternativa non compressa. I dischi saranno accompagnati da un ricco compartimento di contenuti speciali.

L’EDIZIONE CONTERRA’

– Disco 4K UHD HDR della nuova versione restaurata

– Disco Blu Ray della nuova versione restaurata

– Formato Digipack

– Artwork alternativo all’interno

– Numerazione delle copie

– Il nome dei partecipanti alla START UP! nei ringraziamenti

– Extra: Intervista a David Lynch (2005); Intervista a David Lynch (1996); Intervista a Bill Pullman (realizzata durante le riprese); Intervista a Patricia Arquette (realizzata durante le riprese); Intervista a Robert Loggia (realizzata durante le riprese); Making of; Trailer

– Booklet esclusivo di 24 pagine a cura di Elisa Baldini

IL FILM

Strade Perdute – Lost Highway insieme a Mullholland Drive rappresenta probabilmente la punta più alta del cinema lynchiano tra gli anni ’90 e i ’00. Dentro Strade Perdute – Lost Highway convergono e giungono a completa maturazione una serie di temi e ossessioni che pervadono da sempre l’immaginario del regista americano (dal “doppio” al male alla follia) e soprattutto ben incarnano la tendenza alla post-narrazione filmica che ha caratterizzato il cinema degli ultimi trent’anni.

Un sassofonista jazz in crisi con la sua donna riceve strane videocassette da qualcuno che spia la sua casa e la sua esistenza. Si tratta solo dell’incipit di un travolgente thriller psicanalitico e surreale che sembra sconfinare nel paranormale. Ma la trama “noir” di Strade Perdute – Lost Highway è solo un pretesto che serve a Lynch per mettere in scena una formidabile architettura visuale sospesa tra realtà e incubo.