Star Trek: Picard – The Final Season arriva in DVD e in SteelBook Blu-ray il 15 novembre

L’epica ed emozionante conclusione di Star Trek: Picard – The Final Season, arriva in DVD e in SteelBook Blu-Ray in edizione limitata il 15 novembre grazie a Paramount Home Entertainment e Plaion Pictures. Definita “Emozionante” e “Uno spettacolo che vale la pena guardare e celebrare” (IndieWire), Star Trek: Picard – The Final Season riunisce il quattro volte candidato all’Emmy Award* Patrick Stewart nei panni del Capitano Jean-Luc Picard e l’equipaggio di The Next Generation in un’ avventura finale in cui si trova in rotta di collisione con l’eredità del suo passato e con nuove rivelazioni esplosive che cambieranno per sempre il destino della Federazione. Star Trek: Picard – The Final Season include oltre 2 ore e mezza di contenuti speciali, tra cui featurette dietro le quinte con il cast e la troupe, gag esilaranti e scene eliminate mai viste prima.

Il cast stellare include Patrick Stewart (Doctor Strange nel Multiverso della Follia, X-Men) nel ruolo di Jean-Luc Picard, LeVar Burton (Star Trek: Generazioni) nel ruolo di Geordi La Forge, Michael Dorn (“Star Trek: The Next Generation,” Star Trek: L’insurrezione) nel ruolo di Worf, Jonathan Frakes (Star Trek: Primo Contatto, Star Trek: L’insurrezione) nel ruolo di Will Riker, Gates McFadden (“Star Trek: The Next Generation, Star Trek: L’insurrezione) nel ruolo di Dr. Beverly Crusher, Michelle Hurd (“Blindspot,” “Hawaii Five-0”) nel ruolo di Raffi Musiker, Marina Sirtis (“Star Trek: Lower Decks,” Star Trek: Generazioni) nel ruolo di Deanna Troi, Brent Spiner (“Star Trek: The Next Generation,” Star Trek: First Contact) nel ruolo di Data, Ed Speleers (“You,” “Downton Abbey”) nel ruolo di Jack Crusher e Jeri Ryan (“Bosch,” “Body of Proof”) nel ruolo di Sette di Nove.

Il 15 novembre sarà inoltre disponibile in DVD e Blu-ray Star Trek: Picard – The Complete Series che include tutte le tre stagioni dello show di successo e oltre 7 ore di contenuti speciali.

Infine, il prossimo 15 novembre arriverà il cofanetto definitivo dedicato ai fan di Next Generation, Star Trek: The Picard Legacy Collection. La collection da 54 dischi Blu-ray, in edizione limitata di 500 copie, presenta un packaging unico nel suo genere ed include ogni serie e film con Jean-Luc Picard. Insieme ad oltre 35 ore di contenuti speciali, film e serie, il cofanetto include “Star Trek: The Next Generation – Stagione 1-7,” “Star Trek: Picard – Stagione 1-3,” Star Trek: Generazioni, Star Trek: Primo Contatto, Star Trek: La Nemesi, e Star Trek: L’insurrezione. Questo set limitato include anche un’edizione esclusiva del libro The Wisdom of Picard con artwork e nuove quote, insieme a un mazzo di carte da gioco, i magneti di tutti i distintivi del Capitano Picard e quattro sottobicchieri personalizzati Chateau Picard.

Star Trek: Picard – The Final Season Sinossi

Nell’epica, emozionante conclusione di Star Trek: Picard, un messaggio disperato da un amico perduto da tempo attira la leggenda della Flotta Stellare, l’ammiraglio Jean-Luc Picard, nella missione più audace della sua vita, costringendolo a reclutare alleati che abbracciano generazioni vecchie e nuove. Quest’ultima avventura lo mette in rotta di collisione con l’eredità del suo passato e con nuove esplosive rivelazioni che cambieranno per sempre il destino della Federazione.

Star Trek: Picard – The Final Season Contenuti speciali:

Include contenuti speciali esclusivi, tra cui filmati inediti e commenti audio su episodi selezionati dai creatori e dal cast dello show. Immergiti completamente nella visione creativa dietro la serie e scopri maggiori dettagli sulla ricostruzioni dell’Enterprise-D. Questa edizione include anche scene eliminate e un panel Q&A con il cast e la troupe.

The Gang’s All Here – Featurette (Esclusivo)

The Making of di Last Generation – Featurette (Esclusivo)

Commento Audio su episodi selezionati (Esclusivo)

Scene eliminate (Esclusivo)

Gag Reel (Esclusivo)

Rebuilding the Enterprise-D – Featurette

Villainous Vadic – Featurette

Picard: The Final Season Q&A

Star Trek: The Picard Legacy Collection

35 ore di contenuti extra

Packaging esclusivo che include 54 dischi Blu-ray, 154 Episodi ed esclusivi gadget da collezione

Tutte le serie e i film con il Capitano Jean-Luc Picard

Star Trek: The Next Generation – Stagioni 1-7

Star Trek: Picard – Stagioni 1-3

Star Trek: Generazioni

Star Trek: Primo Contatto

Star Trek: La Nemesi

Star Trek: L’insurrezione

Gadget da collezione:

Distintivi magnetici del Capitano Picard

Quattro sottobicchieri personalizzati Chateau Picard

mazzo di carte da gioco

Un’esclusiva edizione del libro The Wisdom of Picard, The Wisdom of Picard: The Legacy Collection Edition