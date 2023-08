Spider-Man: Across The Spider-Verse in DVD, Bluray e 4K

Spider-Man: Across The Spider-Verse sarà edito dal 14 settembre nei formati DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD con all’interno una card da collezione. E inoltre sarà disponibile nelle edizioni speciali Steelbook 4K e Steelbook Combo (DVD+Blu-ray) con ben 6 card esclusive.

Sono disponibili in pre-order le esclusive edizioni Home Video di “SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE”, l’atteso sequel della saga del Marvel Cinematic Universe diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, che prosegue la storia di Miles Morales e di ben 240 personaggi all’azione all’interno di sei universi differenti.

Il secondo capitolo della trilogia sarà edito dal 14 settembre nei formati DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD con all’interno una card da collezione; mentre le edizioni speciali Steelbook 4K e Steelbook Combo (DVD+Blu-ray) saranno arricchite da 6 card esclusive.

Entrato nella storia come il film d’animazione più costoso che sia mai esistito, il nuovo capitolo dello Spiderverse ci porta in una dimensione ancora più ricca di colori e musica: ogni universo si compone di dettagli ed elementi che si rifanno direttamente all’universo fumettistico di Spider-Man, dai primi numeri del 1962 all’avveniristica Terra di Spider-Man 2099. Una storia coinvolgente ed emozionante, raccontata con uno stile psichedelico che conduce lo spettatore in un vero e proprio viaggio immersivo all’insegna della grande qualità di scrittura e di attenzione ai personaggi.

Dopo il trionfo del primo lungometraggio “Spider-Man – Un nuovo universo”, vincitore nel 2019 di molteplici premi, tra cui un Oscar® come Miglior film d’animazione, nel secondo capitolo del franchise ritroviamo il supereroe Miles Morales ormai teenager e studente al college. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy e tornato definitivamente a Brooklyn, l’amichevole Spider-Man di quartiere viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di Spider-Eroi incaricati di proteggere la sua stessa esistenza. Ma quando l’eroe si trova a dover decidere come affrontare la nuova minaccia, Miles deve combattere contro gli altri Spider e ridefinire così il significato di eroe per poter salvare le persone più care.