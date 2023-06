Sonic Origins Plus ora disponibile su Console e PC

È arrivata una nuova dose di azione classica di Sonic the Hedgehog! SEGA ha pubblicato Sonic Origins Plus, il bundle “tutto in uno” che si espande da Sonic Origins, la raccolta di giochi classici di Sonic rimasterizzati in digitale per questa generazione di piattaforme da gioco.

Sonic Origins Plus aggiunge una serie di contenuti emozionanti, tra cui 12 titoli per Game Gear e, per la prima volta in assoluto, Amy Rose come personaggio giocabile in Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD. Origins Plus offre anche una dose extra dell’echidna rossa più amata dai fan, aggiungendo la possibilità di giocare nei panni di Knuckles in Sonic CD, con una serie di nuovi percorsi progettati per le sue abilità uniche.I titoli per Game Gear sono emulati e accessibili dal Museo e includono:

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

Sonic Blast

Sonic Chaos

Sonic Drift

Sonic Drift Racing

Sonic Labyrinth

Sonic Spinball

Sonic the Hedgehog (8-bit)

Sonic the Hedgehog 2 (8-bit)

Sonic Triple Trouble

Tails Adventure

Tails’ Skypatrol

Sonic Origins Plus include anche tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati in precedenza per Sonic Origins, il Pacchetto Musiche classiche e il Pacchetto Divertimento premium. Con ancora più contenuti e una nuova edizione fisica premium, Sonic Origins Plus è la soluzione definitiva per giocare a 16 giochi classici di Sonic in un’unica collezione senza tempo.

Sonic Origins Plus è ora disponibile al prezzo di 39,99 $ in versione digitale e fisica su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e su PC via Steam e l’Epic Games Store. Inoltre, i possessori di Sonic Origins potranno acquistare il pacchetto di espansione di Sonic Origins Plus al prezzo di 9,99 $.

Ecco i dettagli dei prezzi, dei pacchetti e delle funzionalità di Sonic Origins Plus.

Prezzi e pacchetti

Sonic Origins Plus – Edizione Fisica premium – €39,99

Gioco base Sonic Origins

Pacchetto di espansione Plus

Artbook di 20 pagine

Copertina double face che omaggia l’era classica degli Anni ’90 di Sonic

Sonic Origins Plus – Edizione Digitale – €39,99

Gioco base Sonic Origins

Pacchetto di espansione Plus

Sonic Origins Plus – Solo pacchetto di espansione Plus – €9,99

Aggiornamento digitale per passare a Sonic Origins Plus per i possessori di Sonic Origins

Per festeggiare il lancio, SEGA ha pubblicato un nuovissimo trailer di Sonic Origins Plus, con un assaggio dell’azione supersonica che i giocatori potranno godersi da oggi.

Caratteristiche