Sisu – Recensione del Blu-Ray del film

Sisu – L’immortale: un B movie divertente e splatter, cinema vero ora in Edizione Combo Blu-Ray+DVD distribuito da Eagle Pictures per Sony Pictures.

Aatami Korpi (Jorma Tommila) è un ex soldato solitario della Lapponia finlandese che ha scoperto un’ingente quantità d’oro. Quando cerca di far ritorno in città con il bottino, i soldati nazisti gli danno la caccia per ucciderlo e impadronirsene, ma non sanno con chi hanno a che fare. Sarà un bagno di sangue.

Un B movie divertente e splatter, rutilante e curatissimo (ottima la fotografia di Kjell Lagerroos).

Improbabile ed esagerato come un fumetto, ma con lampi di tremenda crudezza (il gancio nella scena dell’impiccagione), atmosfere efficaci e passaggi che sembrano provenire da uno slasher (la parte nel lago).

Quasi un “Rambo” come fosse girato da Tarantino (la suddivisione in capitoli è una chicca), ma con una spensieratezza (che non è per niente superficialità) e un’immediatezza del tutto estranee a un cinema contemporaneo generalmente ipersaturo, per forza politico, quasi sempre dilatato (Sisu dura 91 minuti!).

Chi ne fa una questione di verosimiglianza ne ha completamente frainteso il senso, quello di un cinema con la C maiuscola libero da vincoli, scatenato e grintoso, felicemente disancorato dalla necessità di raccontare la realtà o la Storia.

Un film irresistibile, il migliore di Jalmari Helander (ma recuperate anche “Trasporto eccezionale” e “Big Game” che sono deliziosi).

SISU – L’Immortale – Il Blu-Ray a cura di Davide Belardo

L’edizione Combo (Blu-Ray+DVD) di SISU – L’Immortale, distribuita da Eagle Pictures su licenza Sony Pictures, è una vera delizia per gli amanti del cinema d’azione e pulp. Questa edizione da collezione (limitata e numerata a 1000 copie) è presentata con un cofanetto di cartone (Slipcover) impreziosito da elementi in rilievo, che aggiunge un tocco di classe alla confezione.

Dal punto di vista visivo, SISU si presenta in modo convicente su Blu-Ray. La tavolozza di colori desaturati è evidenziata da dettagli impeccabili, rendendo ogni scena un’esperienza visiva coinvolgente. L’uso selettivo della grana digitale conferisce ad alcune sequenze un aspetto grezzo e grintoso, aggiungendo ulteriore profondità visiva al film. Alcuni tocchi di colore, come quello dei fuochi e il verde del paesaggio finlandese, risaltano in modo sorprendente, mentre il sangue è reso con un rosso intenso e coerente.

Il film è stato girato con le avanzate fotocamere digitali Sony Venice, in grado di catturare un’immagine fino agli 8K. Questo si traduce in un trasferimento digitale esaltante, che permette di apprezzare appieno la fotografia di Kjell Lagerroos. Gli effetti visivi realizzati da Troll FX sono semplicemente fantastici e superano molte produzioni dei grandi studi cinematografici. Anche il lavoro digitale resiste bene nella versione in alta definizione, mantenendo una qualità visiva notevole.

L’audio è all’altezza dell’esperienza visiva, con una solida traccia audio 5.1 DTS HD MA disponibile sia per il doppiaggio italiano che per la lingua originale. Gli effetti sonori, come spari, esplosioni e rumori di carri armati, sono riprodotti con estrema precisione, immergendo gli spettatori nell’azione. I dialoghi sono chiari e ben posizionati al centro del canale.

Per quanto riguarda i contenuti speciali, l’edizione offre una buona selezione di featurette.

Il documentario “Indistruttibile: Realizzare Sisu” (24:25) fornisce uno sguardo approfondito sulla produzione del film, con il regista Jalmari Helander che condivide i dietro le quinte e le sfide affrontate.

La featurette “Spingersi oltre i confini del reale: gli effetti visivi di Sisu” (10:48) esplora gli effetti speciali del film, rivelando come gli effetti pratici siano stati combinati con la CGI per creare le straordinarie immagini del film.

Entrambe offrono uno sguardo interessante dietro le quinte sul film.

In conclusione, l’edizione Combo Blu-Ray+DVD di SISU – L’Immortale offre una presentazione visiva eccezionale del film, insieme a una traccia audio di alta qualità. Gli appassionati del film potranno apprezzare le featurette bonus che forniscono una panoramica approfondita sulla produzione e gli effetti visivi. Se sei un fan del genere d’azione e cerchi un’edizione da collezione di questo film emozionante, questa edizione di “SISU” è una scelta eccellente.