Plan 75 – Il trionfo dell’umanità – Recensione

Plan 75: Presentata al 75° Festival di Cannes (menzione speciale Caméra d’Or) la potente opera prima della regista giapponese Hayakawa Chie, con protagonista l’attrice e cantante giapponese Baisho Chieko, Gelso d’Oro alla carriera nell’ambito del 25° Far East Film Festival, arriva nei cinema italiani con Tucker Film.

In un Giappone sempre più sovrappopolato nasce un programma governativo, il Piano 75, con l’intento di limitare l’invecchiamento della popolazione per ridimensionare i costi pubblici del welfare e generare posti di lavoro.

Vivere o morire non è più una scelta etica ma è diventata una questione di burocrazia, soldi e aiuto logistico in cambio della tua vita. Basta aver compiuto 75 anni…

Cosa funziona in Plan 75

I tre protagonisti principali del film: Michi (Chieko Baisho), un’anziana che cerca solo di tirare avanti, Hiromu (Hayato Isomura), un venditore del programma, e Maria (Stefanie Arianne), un’infermiera filippina, mostrano con le loro disavventure che ruotano intorno al Plan 75 un’attenta, solerte e delicata riflessione civile.

Un dramma umano quello proposto da Hayakawa Chie che con lucidità e realismo, mette in contrapposizione il simbolo del vecchio Giappone contro l’evoluzione continua di un paese in continuo mutamento.

Un piano governativo utopico, ovviamente non realmente in vigore, che analizza tuttavia la solitudine della terza età, il veloce mutamento della società odierna e la minaccia verso la possibile scomparsa di alcuni valori, etici e morali, anche in una cultura radicata come quella giapponese.

Perché non guardare Plan 75

Delicato e allo stesso tempo duro e struggente è un film che mette a dura prova lo spettatore più sensibile. Il suo ritmo compassato, con lo scandire del tempo di vita e degli eventi al suo interno, probabilmente non è per ogni tipo di spettatore ma la sua visione resta caldamente consigliata e doverosa.

Il film è disponibile dall’11 Maggio con Tucker Film.

Regia: Chie Hayakawa Con: Chieko Baisho, Hayato Isomura, Stefanie Arianne, Yuumi Kawai, Takao Taka, Ohkata Hisako, Kazuyoshi Kushida, Yusaku Mori, Yoko Yano, Mari Nakayama Anno: 2023 Durata: 112 min. Paese: Giappone Distribuzione: Tucker Film