Orphan: First Kill – Recensione del Blu-Ray del film

Orphan: First Kill – Arriva direttamente in Home Video grazie alla Midnight Factory questo sequel scorrevole e funzionale del originale del 2009. Ora disponibile in DVD e Blu-Ray in edizione Limited Edition.

Estonia, 2007. Leena Klammer (Isabelle Fuhrman), donna di trentun anni affetta da una patologia endocrina che la rende esteriormente identica a una bambina, evade dal manicomio in cui è rinchiusa e arriva negli Stati Uniti.

Qui decide di rubare l’identità della figlia scomparsa di una ricca famiglia, Esther. Ma quando quest’ultima la accoglierà, Esther si troverà di fronte a situazioni impreviste che metteranno a rischio i suoi intenti criminali.

È la crisi del numero due, dove tutte le soluzioni e le sorprese che avevano reso il primo magnifico (il segreto retrostante la natura di Esther, o idee stimolanti come i disegni a infrarossi e l’infatuazione di Esther per il padre di famiglia) qui sono già date o ripetute schematicamente.

Un interessante colpo di scena a metà spezza però la piattezza e crea un ribaltamento dei ruoli quantomeno intelligente.

Un cambio di prospettive forse finanche poco sfruttato, perché pare che a questo prequel interessi concludere tramite soluzioni facili. Tutto sommato, è forse il miglior film di un regista men che mediocre (“Stay Alive”, “The Boy”, “L’altra faccia del diavolo”), un horror scorrevole che intrattiene quanto basta. Peccato solo che la tensione sia alquanto scostante.

Prodotto da Midnight Factory e distribuito da Plaion Pictures, il Blu-Ray di Orphan: First Kill è ora disponibile in edizione Limited Edition con Slipcase e Booklet da collezione.

Visivamente parlando il trasferimento domestico è di buonissima qualità per pulizia, dettaglio e definizione. Nelle scene più scure non abbiamo evidenziato problemi e le stesse risultano convincenti.

Il reparto audio vede la presenza di due tracce in 5.1 DTS HD MA, sia per il doppiaggio italiano che per la lingua inglese. Nulla da eccepire sono due belle codifiche.

Extra: Assenti.