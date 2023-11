Oppenheimer – In DVD, Blu-Ray e 4K e Steelbook a Dicembre

Oppenheimer: Il film dell’acclamato regista Christopher Nolan. campione di incassi mondiale con 942 milioni di dollari arriva a casa tua!

Dal celebre scrittore e regista Christopher Nolan arriva l’imperdibile capolavoro cinematografico sull’uomo e sul momento che ha cambiato il mondo per sempre. Mentre continua la sua corsa al botteghino globale, OPPENHEIMER sarà disponibile giusto in tempo per le vacanze in 4K Ultra HD, Blu-ray, e in Download Digitale dal 21 dicembre 2023, distribuito da Universal Pictures Home Entertainment.

Immergiti più a fondo nell’impareggiabile produzione cinematografica di OPPENHEIMER con un’ampia raccolta di contenuti speciali, tra cui il debutto globale de “La storia del nostro tempo: la realizzazione di Oppenheimer“. Questo coinvolgente video di oltre 70 minuti mostra esclusivi filmati dietro le quinte e ampie interviste con Nolan e i suoi collaboratori creativi, offrendo un accesso esclusivo al processo, alle performance, agli effetti, alla musica e all’arte hanno permesso la realizzazione di questo straordinario film.

Tra i contenuti aggiuntivi sono inclusi il documentario di NBC News, “To End All War: Oppenheimer and the Atomic Bomb“, nonché il “Trinity Anniversary Panel Discussion” con un panel moderato dal giornalista vincitore dell’Emmy Chuck Todd, con Christopher Nolan, il vincitore del premio Nobel, il dottor Kip Throne; il fisico di fama mondiale Dott. Carlo Rovelli; il dottor Thom Mason, direttore del Laboratorio Nazionale di Los Alamos; e Kai Bird, il coautore vincitore del Premio Pulitzer di American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, su cui è basato il film.



Guarda la visione cinematografica di Nolan prendere vita in 4K Ultra HD con immagini vibranti, immagini quattro volte più nitide dell’HD, la brillantezza dei colori dell’High Dynamic Range (HDR) e l’audio multicanale che offre un suono avvolgente. Inoltre, i dischi 4K Ultra HD e Blu-ray sono progettati esclusivamente per includere proporzioni miste di 2,20 e 1,78 che consentono agli spettatori di sperimentare il cambiamento delle proporzioni come visto in luoghi cinematografici selezionati, per la massima visione a casa.

Scritto per lo schermo e diretto da Christopher Nolan, OPPENHEIMER, catapulta il pubblico nella mente del fisico J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), il cui lavoro fondamentale come direttore del Progetto Manhattan nel laboratorio di Los Alamos contribuì alla creazione della prima bomba atomica. Evento cinematografico senza precedenti, OPPENHEIMER vanta un cast stellare che include Emily Blunt, il vincitore del premio Oscar Matt Damon, il candidato al premio Oscar Robert Downey Jr., la candidata al premio Oscar Florence Pugh, Josh Hartnett e i vincitori del premio Oscar Casey Affleck, Rami Malek e Kenneth Branagh.

Il film è stato prodotto da Emma Thomas, Charles Roven e Christopher Nolan. I film di Nolan, tra cui Oppenheimer, Tenet, Dunkirk, Interstellar, Inception e la trilogia de Il Cavaliere Oscuro, hanno incassato più di 6 miliardi di dollari al botteghino globale e hanno ottenuto 11 Oscar e 36 nomination, comprese due nomination come Miglior Film.

Il team di produzione creativa di Nolan comprende il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, la scenografa Ruth De Jong, la montatrice Jennifer Lame, la costumista Ellen Mirojnick, il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e il supervisore degli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora è composta dal premio Oscar Ludwig Göransson.

OLTRE TRE ORE DI CONTENUTI SPECIALI SU 4K ULTRA HD, BLU-RAYTM E DVD

LA STORIA DEL NOSTRO TEMPO: LA REALIZZAZIONE DI OPPENHEIMER* ADESSO SONO DIVENTATO MORTE – Il cast, la troupe e i produttori si uniscono a Christopher Nolan nel condividere le storie personali che li hanno appassionati all’ambizioso progetto creare qualcosa che unisse più generi. I LUMINARI – Il cast stellare di OPPENHEIMER discute di come sintetizzano la narrativa drammatica della sceneggiatura con le vite reali dei personaggi storici per incarnare i loro personaggi complessi. IL PROGETTO MANHATTAN – Per visualizzare l’abilità di Oppenheimer nel vedere dimensioni diverse e ricreare lo storico test Trinity, i filmakers hanno sviluppato tecniche uniche per creare effetti sorprendenti senza utilizzare la CGI. IL DIAVOLO DEI DETTAGLI – Uno sguardo a come la scenografa Ruth De Jong e il suo team hanno ricreato l’intera città di Los Alamos con oggetti di scena fedeli all’epoca, set spettacolari e un’attenzione meticolosa all’autenticità. UN LUNGO VIAGGIO – Gli artisti dei costumi e del trucco popolano gli ambienti coinvolgenti di OPPENHEIMER con figure iconiche utilizzando migliaia di capi di abbigliamento e applicazioni protesiche all’avanguardia. LA SENTI LA MUSICA? – Lavorando a stretto contatto con Christopher Nolan, Ludwig Göransson compone una colonna sonora profondamente personale e storicamente espansiva che spazia dall’organico all’alieno per accompagnare il paesaggio visivo. FACCIAMO IL MIRACOLO – I più stretti collaboratori di Christopher Nolan dimostrano come la sua visione artistica crei un cameratismo che spinge la sua talentuosa troupe a continuare ad aprire nuovi orizzonti nel cinema.



INNOVAZIONI NELLA PELLICOLA: PELLICOLA 65MM IN BIANCO E NERO IN “OPPENHEIMER” – FotoKem apre le porte ai suoi laboratori cinematografici, dove vengono inventate nuove tecnologie per l’utilizzo di pellicole da 65 mm a colori e in bianco e nero per visualizzare le doppie linee temporali di OPPENHEIMER spingendo al contempo il formato ulteriormente.

INCONTRO CON LA STAMPA Q&A PANEL: OPPENHEIMER – Chuck Todd modera una conversazione in cui Christopher Nolan, l’autore Kai Bird e i fisici Dr. Kip Thorne, Dr. Thom Mason e Dr. Carlo Rovelli riflettono sull’affascinante scienza e sulle preoccupazioni apocalittiche che OPPENHEIMER illustra sullo schermo.

TO END ALL WAR: OPPENHEIMER & THE ATOMIC BOMB – Scopri come la spinta implacabile di un uomo e l’invenzione della bomba atomica hanno cambiato per sempre la natura della guerra, hanno portato alla morte di centinaia di migliaia di persone e hanno scatenato l’isteria di massa.

INFORMAZIONI TECNICHE 4K UHD:

Data di uscita: 21 dicembre, 2023

Aspect Ratio: 2160p UHD Dolby Vision / HDR10 + Widescreen 2.20:1 / 1.78:1

Rating: 6+

Sottotitoli: Italiano, Inglese (n/u), Tedesco, Francese, Olandese

Audio: Inglese (DTS-HD Master Audio 5.1), Italiano, Tedesco, Francesce (DTS Digital Surround 5.1)

Durata: 3 ore

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY:

Data di uscita: 21 dicembre, 2023

Aspect Ratio: 1080p High Definition Widescreen 2.20:1 / 1.78:1

Rating: 6+

Sottotitoli: Italiano, Inglese (n/u), Tedesco, Francese, Olandese

Audio: Inglese (DTS-HD Master Audio 5.1), Italiano, Tedesco, Francesce (DTS Digital Surround 5.1)

Durata: 3 ore