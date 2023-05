NIRVANA – Nuova doppia Start Up per la versione restaurata per il Blu-Ray del film di Salvatores

Per venire incontro alle esigenze dei fan che da anni seguono e sostengono con passione i progetti di crowdfunding proposti da CG entertainment, per la prima volta il servizio Start UP offre ai collezionisti la possibilità di comporre la propria Limited Edition: chi parteciperà infatti potrà scegliere se pre-acquistare semplicemente il Blu Ray Limited Edition di Nirvana di Gabriele Salvatores in versione restaurata o se pre-acquistare insieme al supporto in alta definizione anche il libro esclusivo da 120 pagine appositamente realizzato, “Nirvana: la creazione di un universo. Scatti dal set”. Il progetto andrà in porto solo al raggiungimento di 500 preacquisti effettuati entro il 21 giugno da questo https://www.cgtv.it/film-dvd/nirvana/

Questa edizione è un’esclusiva del sito www.cgtv.it di CG entertainment e non sarà disponibile altrove.

Il progetto è realizzato da CG Entertainment grazie alla collaborazione di Colorado Film, Mediaset RTI e Mustang Entertainment.

OPZIONE 1: NIRVANA in BLU RAY LIMITED EDITION

– Blu Ray del film nella nuova versione restaurata da scansione del negativo in 4K e color correction 4K. Restauro a cura di CG entertainment eseguito presso il laboratorio Reel One nel 2022.

EXTRA: “La fantascienza dell’intimità” nuove videointerviste a Gabriele Salvatores, Diego Abatantuono, Amanda Sandrelli, Maurizio Totti, a cura di Lucia Pavan ed Elisa Baldini. Il making of “Nothing is real – Appunti sul Nirvana” di Bruno Bigoni e Giuseppe Baresi (42 min ca.), presentato a Torino al 14° Festival Internazionale Cinema Giovani 1996. PACKAGING: Slipcase di cartone con nuovo artwork, all’interno artwork alternativo per la cover amaray; numerazione della copia (1000 pz); nome dei partecipanti al crowdfunding Start UP.

Il prezzo è di 21,99 Euro (spese di spedizione incluse)PREACQUISTA DA QUI https://www.cgtv.it/film-dvd/nirvana/

OPZIONE 2: NIRVANA in BLU RAY LIMITED EDITION + LIBRO

– “Nirvana: la creazione di un universo. Scatti dal set”, libro testuale e fotografico esclusivo di 120 pagine (in formato A4 orizzontale), con foto di Fabrizio Marchesi e testi a cura di Lucia Pavan. ©Photomovie/foto Fabrizio Marchesi.

– Blu Ray del film nella nuova versione restaurata da scansione del negativo in 4K e color correction 4K. Restauro a cura di CG entertainment eseguito presso il laboratorio Reel One nel 2022.

EXTRA: “La fantascienza dell’intimità” nuove videointerviste a Gabriele Salvatores, Diego Abatantuono, Amanda Sandrelli, Maurizio Totti,

a cura di Lucia Pavan ed Elisa Baldini. Il making of “Nothing is real – Appunti sul Nirvana”

di Bruno Bigoni e Giuseppe Baresi (42 min ca.), presentato a Torino al 14° Festival Internazionale Cinema Giovani 1996. PACKAGING: Slipcase di cartone con nuovo artwork, all’interno artwork alternativo per la cover amaray; numerazione della copia (1000 pz); nome dei partecipanti al crowdfunding Start UP.

Il prezzo è di 41,99 Euro (spese di spedizione incluse) PREACQUISTA DA QUI https://www.cgtv.it/film-dvd/nirvana/

Il libro “Nirvana: la creazione di un universo. Scatti dal set” è disponibile per il pre-acquisto anche singolarmente al prezzo di 30,00 Euro.

IL RESTAURO E IL FILM

In occasione del 25° anniversario dall’uscita nelle sale di NIRVANA, CG entertainment ha curato il restauro che è stato eseguito presso il laboratorio Reel One nel 2022, da scansione del negativo in 4K e color correction 4K. Questa versione non è mai stata pubblicata in nessun paese fino ad oggi. Con NIRVANA Gabriele Salvatores affronta una delle più importanti e spettacolari produzioni sci-fi italiane degli ultimi decenni, immaginando un futuro prossimo, che oggi – 25 anni dopo l’uscita del film – non sembra poi così distante dal nostro presente.

n un futuro non troppo lontano, nell’Agglomerato del Nord, la neve cade incessante dal cielo. Jimi (Christopher Lambert), programmatore di videogiochi, è stato lasciato ormai da un anno da Lisa (Emmanuelle Seigner). A pochi giorni dall’uscita del suo ultimo progetto, “Nirvana”, un virus infetta il programma: il protagonista, Solo (Diego Abatantuono), prende improvvisamente coscienza della propria esistenza e chiede aiuto a Jimi.