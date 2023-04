Mustang – Tutte le novità in DVD e Bluray di Aprile 2023

Scopriamo insieme tutte le novità in arrivo il 6 e 18 aprile dei film distribuiti da Mustang Entertainment. Tutti i titoli sono disponibili nei migliori punti vendita, negli store online e su www.cgtv.it

Novità del 6 Aprile:

È uno dei maggiori successi al box office italiano della stagione, candidato a 14 David di Donatello, LE OTTO MONTAGNE di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, tratto dal romanzo di Paolo Cognetti, che vede nuovamente insieme dopo “Non essere cattivo” Alessandro Borghi e Luca Marinelli (in Dvd e Blu Ray ed. CG/Vision e On Demand).

DALL’OMONIMO BEST SELLER PREMIO STREGA DI PAOLO COGNETTI.

FESTIVAL DI CANNES 2022: PREMIO DELLA GIURIA

Candidato a 14 DAVID DI DONATELLO, tra cui Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura non originale, Migliore Attore.

Oltre 6 Milioni al Box Office.

Un “road movie da balera” con protagonisti Silvia D’Amico, Paolo Rossi e un’inedita Stefania Sandrelli, ACQUA E ANICE di Corrado Ceron (in Dvd ed. Fandango/CG e On Demand).

Festival del cinema di Venezia 2022, Giornate degli Autori

Il ritratto di una donna che affronta i temi universali dell’accettazione, del riscatto, del perdono: MONICA di Andrea Pallaoro (in Dvd ed. Mustang/I Wonder).

79° Festival di Venezia 2022: In Concorso

Annecy Cinéma Italien 2022

27° Busan International Film Festival 2022

Novità del 18 Aprile:

Immagini spettacolari. Terre incontaminate. Un viaggio alla scoperta di sé stessi sull’altopiano innevato del Tibet nel pluripremiato film di Vincent Munier e Marie Amiguet LA PANTERA DELLE NEVI (in Dvd e in Blu Ray ed. CG/Wanted e On Demand). Con la voce narrante di PAOLO COGNETTI, Premio Strega per “Le otto montagne”. La colonna sonora è firmata da Warren Ellis con Nick Cave.

Cannes Film Festival 2021

Premio César 2022 come Miglior Documentario

70° Trento Film Festival: Genziana d’Oro Città di Bolzano, Miglior Film di Esplorazione e d’Avventura

Grande successo al Box Office per I MIGLIORI GIORNI, la commedia di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno che sonda l’animo umano nell’affrontare le feste. Con Edoardo Leo, Massimiliano Bruno, Anna Foglietta, Max Tortora, Paolo Calabresi, Luca Argentero, Valentina Lodovini, Greta Scarano, Claudia Gerini, Stefano Fresi (In Dvd ed. CG/Vision e On Demand).

Un horror soprannaturale, che scava nelle paure più recondite dell’animo umano HATCHING – LA FORMA DEL MALE di Hanna Bergholm (in Dvd ed. CG/Adler).

SI CHEF! LA BRIGADE, una commedia culinaria traboccante di emozioni con François Cluzet di “Quasi amici” (in Dvd ed. Mustang/I Wonder).

Ispirato ad una storia vera e premiato al Festival di Venezia 2022, SAINT OMER di Alice Diop (in Dvd ed. Mustang/Minerva).

79° Festival di Venezia 2022: Leone D’Argento – Gran Premio della

Giuria e Leone del Futuro per la migliore opera prima.

Toronto International Film Festival 2022

Riscoperte e Nuove Edizioni:

Mustang propone una NUOVA EDIZIONE DA MASTER IN ALTA DEFINIZIONE del film scritto, diretto e interpretato da Massimo Troisi, SCUSATE IL RITARDO: una commedia autoironica su un amore che inizia a far male quando non c’è più (in Dvd dal 6 aprile). Nuova edizione anche per il commovente e poetico ultimo film di Troisi, IL POSTINO (in Dvd dal 6 aprile ed. Mustang/RTI), accompagnato negli extra da un’inedita intervista a Maria Grazia Cucinotta.

Da Master in ALTA DEFINIZIONE, Il film cult con Raoul Bova, diretto dal maestro del genere Claudio Fragasso, PALERMO – MILANO SOLO ANDATA (in Dvd dal 18 aprile).

Esclusiva sul sito CG:

E’ ora disponibile in esclusiva solo sul sito www.cgtv.it l’edizione BLU RAY di MARGINI di Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti, accompagnata dal booklet “Cartoline dalla provincia” un progetto curato da Zerocalcare.

Festival di Venezia 2022, 37esima Settimana Internazionale della Critica di Venezia, Premio del pubblico- David di Donatello 2023 candidato per il Miglior Film d’Esordio e per la Miglior Canzone originale.

MARGINI in edizione BLU RAY e altre esclusive sono disponibili qui

USCITE 6 APRILE:

novita’ CG/Vision Le otto montagne Felix Van Groeningen,

ACQUA E ANICE Corrado Ceron in Dvd
MONICA Andrea Pallaoro in Dvd
SCUSATE IL RITARDO – Nuova Ed. Massimo Troisi in Dvd da Master Alta Definizione
IL POSTINO Michael Radford \ Massimo Troisi in Dvd

USCITE 18 APRILE: