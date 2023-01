Mustang – Siccità, Maigret, Rimini e tutte le Novità del 17 gennaio in DVD e Bluray

Mustang Entertainment: Scopriamo tutti i titoli in arrivo in DVD e Blu-Ray del mese di Gennaio 2023.

Novità

Il nuovo film corale diretto Paolo Virzì, SICCITA’ (in Dvd e Blu Ray ed. CG/Vision e On Demand su cgtv.it). In una Roma in cui non piove da 3 anni si incrociano i destini di persone diverse tra loro. Con Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Elena Lietti, Tommaso Ragno, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, Monica Bellucci, Diego Ribon, Max Tortora, Emanuela Fanelli, Gabriel Montesi, Sara Serraiocco.

79° Festival di Venezia 2022: Premio Francesco Pasinetti

Dal capolavoro di Simenon, Depardieu nei panni del famoso investigatore MAIGRET, diretto da Patrice Leconte (in Dvd e Blu Ray ed- CG/Alder e On Demand su cgtv.it).

Il vincitore dell’Orso d’oro al Festival di Berlino: ALCARRAS di Carla Simón (in Dvd ed. Mustang/I Wonder).

72° Festival di Berlino: Orso d’oro

Candidato per la Spagna agli Oscar® 2023

Candidato come Miglior film, Miglior Film Europeo e Miglior sceneggiatura agli European Film Awards2022

PER NIENTE AL MONDO di Ciro D’Emilio: un brutto scherzo del destino porta a una decisione immutabile (in Dvd ed. CG/Vision e On Demand su cgtv.it).

Il maestro del cinema, Ulrich Seidl, dipinge il ritratto appassionato e poetico di una ex stella della musica in declino, sullo sfondo di un’inedita riviera adriatica. RIMINI in Dvd ed. CG/Wanted e On Demand su cgtv.it.

72° Berlinale 2022 – Biografilm Festival 2022

Una commedia tra molte risate e altrettanti spunti di riflessione, NINJABABY di Yngvild Sve Flikke (in Dvd ed. CG/Tucker e On Demand su cgtv.it). Astronauta? Guardia forestale? Fumettista? Rakel, 23 anni, deve ancora decidere cosa farà da grande, ma intanto scopre di aspettare un bambino.

European Film Awards: Miglior commedia europea

71° Berlinale: Generation – Giffoni Film Festival: Best Film Generation +18

Dal bestseller internazionale di Judith Kerr QUANDO HITLER RUBO’ IL CONIGLIO ROSA di Caroline Link: una toccante storia familiare sulla separazione e la fiducia ambientata nella Berlino del 1933 (in Dvd ed. Mustang/Altre Storie).

Finalmente in Home Video la stagione conclusiva della serie cult con Alessandro Borghi, Giacomo

Ferrara e Claudia Gerini: SUBURRA LA SERIE – TERZA STAGIONE, BOX DA 3 DVD – 6 EPISODI (ed. CG/Cattleya).

Riscoperte

DA NUOVO MASTER HD Mustang propone una nuova edizione Dvd del capolavoro di Luchino Visconti, LA CADUTA DEGLI DEI; Nuovo Master HD anche per VENDETTA DAL FUTURO, film di fantascienza diretto da Sergio Martino (per la prima volta in Dvd) sulla scia di successi internazionali degli anni ’80, come “Terminator”.

NUMER ONE di Gianni Vasil: la vita notturna, modaiola e festaiola della Roma degli anni ’70, fotografia di una Dolce Vita diventata Mala Vita; il film fu sequestrato e ritirato dalle sale, introvabile e mai pubblicato in DVD fino ad oggi, grazie a Mustang e al restauro di CSC – CINETECA NAZIONALE in collaborazione con CINE34.

Arriva per la prima volta in Dvd (ed. Mustang). PURO CASHMERE commedia degli equivoci, diretta dal regista di “Chewingum”, Biagio Proietti.

