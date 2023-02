Da Margini a Brado tutte le novità in DVD e Bluray di Febbraio di Mustang Entertainment

Mustang Entertainment scopriamo insieme tutte le novità in arrivo in DVD e Blu-Ray del mese di Febbraio.

Novità

Dal 7 FEBBRAIO

MARGINI: la commedia punk di Niccolò Falsetti, divertente e amara, prodotta dai Manetti Bros (in Dvd ed. CG/Fandango) con Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti, Matteo Creatini, Valentina Carnelutti, Nicola Rignanese, Paolo Cioni, Aurora Malianni e con Silvia D’Amico. L’illustrazione della locandina ufficiale di “Margini” è stata realizzata da Zerocalcare. Festival di Venezia 2022: Settimana Internazionale della Critica

BRADO il nuovo film di e con Kim Rossi Stuart (in Dvd ed. CG/Vision e On Demand su www.cgtv.it ) che, con toni che si avvicinano al western, indaga il rapporto tra padre e figlio.

Walter Veltroni firma la regia di È STATO TUTTO BELLO: STORIA DI PAOLINO E PABLITO, il docufilm che ripercorre la storia del campione del mondo Paolo Rossi tra gioia, sacrificio e trionfo (in Dvd ed. CG/Vision).

Ispirato a fatti realmente accaduti, un noir in chiave femminista: LA NOTTE DEL 12 di Dominik Moll (in Dvd ed. CG/Teodora e On Demand su www.cgtv.it). Cannes Film Festival: Selezione Ufficiale 2022

Charlotte Gainsbourg nell’adattamento cinematografico tratto dall’omonimo pièce di Marguerite Duras, GLI AMORI DI SUZANNA ANDLER (in Dvd ed. CG/Wanted).

Coproduzione Cina e Italia per la commedia romantica della regista Hou Zuxin che ha aperto il Far East Film Festival 24: LA RICETTA ITALIANA (in Dvd ed. Mustang/Orisa). Il film è disponibile anche in lingua originale senza sottotitoli. Una variazione contemporanea sul tema “Vacanze romane”.

Dal 21 FEBBRAIO

Dopo “La ragazza nella nebbia” e “L’uomo labirinto”, Donato Carrisi adatta per il cinema uno dei suoi bestseller più acclamati IO SONO L’ABISSO (In Dvd e Blu Ray ed. CG/Vision e On Demand su www.cgtv.it)

Cosa faresti per salvare l’ultima puntina di Marijuana sulla terra? FALLA GIRARE la nuova commedia di e con Giampaolo Morelli (in Dvd ed. CG/Vision).

IL MALE NON ESISTE di Mohammad Rasoulof, il film vincitore dell’ORSO D’ORO al 70° FESTIVAL DI BERLINO: un film poetico che pone ognuno di noi di fronte alle responsabilità delle nostre scelte (in Dvd ed. CG/Satine e On Demand su www.cgtv.it).

La commedia gentilmente assurda WILD MEN – FUGA DALLA CIVILTA’ di Thomas Daneskov (in Dvd ed. Mustang/I Wonder).

UTAMA – LE TERRE DIMENTICATE di Alejandro Loayza-Grisi: a causa del cambiamento climatico, una famiglia è costretta a prendere un’importante decisione, lasciare o meno la propria terra? (in Dvd ed. CG/Officine Ubu e On Demand su www.cgtv.it )

“Tra Salgado e Sergio Leone in una potente storia di sopravvivenza.” The Hollywood Reporter

Sundance Film Festival 2022: Grand Prix

Il film scelto per rappresentare la Bolivia agli Oscar® 2023

L’emozionante racconto dell’odissea di un padre per raggiungere la propria famiglia: 200 METRI di Ameen Nayfeh (in Dvd ed. Mustang/I Wonder).

FESTIVAL DI VENEZIA 2022, GIORNATE DEGLI AUTORI: MIGLIOR FILM, PREMIO DEL PUBBLICO

Middle East Now: Premio Miglior Film

Riscoperte

Mustang propone PER LA PRIMA VOLTA IN DVD: dal 7 febbraio il cult inedito diretto e interpretato da Francesco Salvi VOLGIAMOCI TROPPO BENE e la commedia CREMA, CIOCCOLATA E…PAPRIKA con Barbara Bouchet e Franco e Ciccio; dal 21 febbraio il raro film horror LICANTHROPUS di Paolo Heusch.

Prosegue la pubblicazione della serie DISTRETTO DI POLIZIA con La sesta Stagione (dal 7 febbraio in un Box da 6 DVD CG/Taodue) e La settima Stagione (dal 21 febbraio in un Box da 6 DVD CG/Taodue).

USCITE 7 FEBBRAIO:

USCITE 21 FEBBRAIO: