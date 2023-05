Mustang Entertainment le novità di Maggio in DVD e Bluray

Scopriamo insieme tutta la programmazione delle uscite del 9 e del 23 maggio dei film distribuiti da Mustang Entertainment. Tutti i titoli sono disponibili nei migliori punti vendita, negli store online e su www.cgtv.it

Antonio Albanese in GRAZIE RAGAZZI , la nuova commedia di Riccardo Milani con Aonio Albanese premiata dal pubblico al Box Office (in Dvd e Blu Ray ed. CG/Vision e On Demand).

UN BEL MATTINO, il nuovo film di Mia Hansen-Løve con la star Léa Seydoux: un ritratto di donna che colpisce al cuore (in Dvd ed. Dvd CG/Teodora e On Demand). Cannes Film Festival 2022: Quinzaine des Réalisateurs

La commedia arguta e divertente che segna l’esordio alla regia di Giuseppe Battiston IO VIVO ALTROVE! (in Dvd CG/Adler).

Candidato agli Oscar® 2023 come Miglior film straniero e vincitore del premio della giuria a Cannes è EO del maestro Jerzy Skolimowski: il visionario, coraggioso e indimenticabile viaggio di un asinello attraverso l’Europa (in Dvd ed. Mustang/I Wonder/Arthouse). Cannes Film Festival: Premio della Giuria – Oscar® 2023: Nomination Miglior Film Straniero – 40° Torino Film Festival – European Film Awards 2022: Miglior Compositore Europeo – National Board 2022: Miglior Film in Lingua Straniera

PENINSULA l’attesissimo sequel del blockbuster horror “Train to Busan”: nuova storia, nuovi personaggi, ma l’adrenalina è sempre la stessa (in Dvd ed. CG/Tucker/Far East Film e On Demand). Cannes Film Festival – Festa del cinema di Roma

PIER PAOLO PASOLINI: UNA VISIONE NUOVA di Giancarlo Scarchilli: Pasolini incontra i grandi protagonisti del cinema italiano come Bertolucci, Ferretti e Morricone (In Dvd ed. Mustang/MG Production). Torino film festival 2022

Anche i “duri” hanno un cuore! Come gli sgangherati protagonisti della commedia A LETTO CON SARTRE di Samuel Benchetrit (in Dvd ed. Mustang/I Wonder). Cannes Film Festival: Selezione Ufficiale – Festival del Cinema Francese di Firenze, Premio Foglia d’Oro della Giuria, France Odeon

LA CALIFORNIA di Cinzia Bomoll: una storia di formazione, con elementi thriller, che si muove in una provincia emiliana talmente genuina da rendere brillante anche una storia nera. Con la voce narrante di Piera Degli Esposti, nel suo ultimo ruolo, e con Silvia e Giulia Provvedi, Lodo Guenzi, Nina Zilli, Eleonora Giovanardi, Alfredo Castro, Andrea Roncato (in Dvd ed. CG/Officine UBU e On Demand). Festa del Cinema di Roma 2022

IL PATTO DEL SILENZIO di Laura Wandel: il bullismo raccontato dal punto di vista dei bambini. L’uscita in sala ha avuto il patrocinio di SAVE THE CHILDREN (in Dvd ed. CG/Wanted e On Demand). Cannes Film Festival 2021: Un Certain Regard – European Film Awards :Candidatura come Miglior Regista Rivelazione

Dal 9 maggio Mustang propone MATERNITY BLUES, il film di Fabrizio Cattani tratto dal dramma “From Medea” di Grazia Verasani: il ritratto di quattro donne che hanno commesso il più terribile degli omicidi. Festival di Venezia, Menzione Speciale – Nastri D’Argento 2012: Premio Biraghi ad Andrea Osvart – Globo D’Oro, Premio Film da Non Dimenticare.

Dal 23 maggio Mustang propone PER LA PRIMA VOLTA IN DVD il cult diretto da Alberto Sordi

e con Monica Vitti AMORE MIO AIUTAMI e la commedia di Giuseppe Bertolucci TROPPO SOLE con Sabina Guzzanti che interpreta nel film 13 ruoli.

CG e Raro Video propongono i due capitoli del cult del cinema cyberpunk TETSUO – THE IRON MAN e TETSUO – BODY HAMMER E di Shinya Tsukamoto, in Dvd da nuovo master HD; il Box a tiratura Limitata e Numerata con 2 Blu Ray che contiene i due film è disponibile in esclusiva sul sito di CG a questo link (fino ad esaurimento delle copie limitate): https://www.cgtv.it/film-dvd/tetsuo-collection/ .

Grazie a Tucker Film è ora in corso solo sul sito www.cgtv.it la campagna di crowdfunding START UP! per puybblicare in un prestigioso cofanetto da collezione con 6 Blu-Ray UNA QUESTIONE DI STILE – IL CINEMA DI WONG KAR WAI IN VERSIONE RESTAURATA: le due folgoranti opere d’esordio, As Tears Go By (1988) e Days of Being Wild (1990) in versione rimasterizzata, Hong Kong Express (1994), Angeli perduti (1995), Happy Together (1997) e In the Mood for Love (2000) dalle nuove versioni restaurate in 4K. L’edizione sarà numerata e accompagnata da 6 card da collezione oltre che da contenuti speciali. Maggiori info e link per partecipare (entro il 17 maggio) https://www.cgtv.it/film-dvd/una-questione-di-stile-i-capolavori-restaurati-di-wong-kar-wai/

Fino al 5 giugno è attiva la campagna di crowdfunding START UP! di CG Entertainment per pubblicare, grazie a Tucker Film, in Limited Edition Blu Ray da collezione Peninsula. L’adrenalinico zombie movie di Yeon Sang-ho è il terzo capitolo della saga cult del cinema sud coreano inaugurata con Seoul Station e consacrata grazie al successo internazionale di Train to Busan. Selezionato al Festival di Cannes, Peninsula è stato presentato in anteprima italiana alla Festa del Cinema di Roma 2020 e al Trieste Science+Fiction Festival ed è stato distribuito in Italia da Tucker Film. La Limited Edition Blu Ray numerata (500 copie) sarà pubblicata solo al raggiungimento di 300 pre-acquisti effettuati entro il 5 giugno sulla piattaforma CGtv a questo link: https://www.cgtv.it/film-dvd/peninsula/