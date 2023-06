Mustang Entertainment – Tutte le novità di Giugno

Mustang Entertainment da L’Ultima Notte d’Amore a Lynch Oz tutte le novità in DVD e Blu-Ray di Giugno.

Novità:

Dal 13 Giugno:

LYNCH/OZ di Alexandre O. Philippe, il docufilm che indaga i legami tra l’opera del maestro David Lynch

(“Cuore Selvaggio”, “Twin Peaks”) ed “Il Mago di Oz”, il capolavoro fiabesco di Victor Fleming (In Dvd ed. CG/Wanted e On Demand).

XVII Festa del Cinema di Roma

L’esordio cinematografico di Colapesce e Dimartino, tra i più e innovativi musicisti degli ultimi anni, nel road movie LA PRIMAVERA DELLA MIA VITA di Zavvo Nicolosi e con Madame, Roberto Vecchioni, Brunori Sas, Erland Øye e La Comitiva (in Dvd ed. CG/Vision e On Demand).

Roman Polanski e Ryszard Horowitz sono tornati in Polonia per condividere i ricordi più personali della

loro infanzia e giovinezza: HOMETOWN – LA STRADA DEI RICORDI di M.Kudla, A. Kokoszka – Romer (in Dvd. ed. CG/Vision e On Demand).

Festa del Cinema di Roma 2022 – Krakow Film Festival 2021: Audience Award

Una commedia che affronta con intelligenza e ironia temi attualissimi: UN UOMO FELICE di Tristan Séguéla con le star d’Oltralpe Fabrice Luchini e Catherine Frot (in Dvd ed. CG/Teodora e On Demand).

Definito il Billy Elliot del canto, UNA VOCE FUORI DAL CORO di Yohan Manca è una gioiosa favola di formazione sul desiderio di scoprire il proprio talento (in Dvd ed. Mustang/I Wonder).

Dopo essere stato distribuito nelle sale cinematografiche da Altre Storie, ottenendo un grande successo, che lo ha imposto come il documentario musicale italiano più visto dal pubblico, la vittoria del Nastro d’Argento come Migliore Documentario nella categoria Cinema, Spettacolo, Cultura FRANCO BATTIATO – LA VOCE DEL PADRONE di Stefano Senardi e Marco Spagnoli esce ora in Dvd con Mustang Entertainment.

Dal 27 Giugno:

Dal regista di “Escobar”, Andrea Di Stefano, l’avvincente thriller campione d’incassi con Pier Francesco

Favino L’ULTIMA NOTTE D’AMORE (in Dvd e Blu Ray ed. CG/Vision e On Demand).

73° Festival di Berlino, Special Gala

Una storia intima ed emozionante per il film vincitore del LEONE D’ORO all’ultimo Festival di Venezia: TUTTA LA BELLEZZA E IL DOLORE di Laura Poitras (in Dvd ed. Mustang/I Wonder).

Candidato ai Premio Oscar® 2023.

ROMANTICHE, il ritratto affettuoso e ironico di quattro giovani ragazze diverse tra loro, intrepretate da Barbora Bobulova, Levante, Diane Fleri e Pilar Fogliati, qui anche alla sua prima regia (in Dvd ed. CG/Vision e On Demand).

La cantante e interprete Emma Marone nei panni di una madre in lotta: IL RITORNO di Stefano Chiantini (in Dvd ed. CG/Adler).

Festa del Cinema di Roma 2022, Alice nella città

MittelCinemaFest 2022

Riscoperte:

Per la PRIMA VOLTA IN DVD dal 13 giugno MADE IN ITALY, la commedia ad episodi diretta da Nanni Loy e con un cast stellare: Alberto Sordi, Claudio Gora, Marina Berti, Lando Buzzanca, Nino Manfredi, Peppino De Filippo, Anna Magnani (ed. Mustang/Faso Film).

Dal 27 giugno, torna disponibile in nuove edizioni Dvd e Blu Ray (CG/Far East Film/Tucker) il cult contemporaneo degli zombie movie, TRAIN TO BUSAN di Yeon Sang-ho; Mustang propone in Dvd e in alta definizione Blu Ray il secondo film di Dario Argento girato negli Stati Uniti TRAUMA e per la prima volta in Dvd LA PIU’ BELLA DEL REAME il film di Cesare Ferrario con Carol Alt, ispirato all’omonimo romanzo di Marina Ripa di Meana.

Dal 13 Giugno:

EDIZIONE TITOLO REGIA FORMATO LINK AL FILM Mustang/Altre Storie FRANCO BATTIATO – LA VOCE DEL PADRONE Marco Spagnoli in Dvd https://www.cgtv.it/film-dvd/franco-battiato-la-voce-del-padrone/ CG/Vision La primavera della mia vita Zavvo Nicolosi in Dvd e On Demand su CGtv https://www.cgtv.it/film-dvd/la-primavera-della-mia-vita/ CG/Vision Hometown M.Kudla \ A. Kokoszka – Romer in Dvd e On Demand su CGtv https://www.cgtv.it/film-dvd/hometown-la-strada-dei-ricordi/ CG/Teodora Un uomo felice Tristan Séguéla in Dvd e On Demand su CGtv https://www.cgtv.it/film-dvd/un-uomo-felice/ CG/Wanted LYNCH OZ Alexandre O. Philippe in Dvd e On Demand su CGtv https://www.cgtv.it/film-dvd/lynch-oz/ CG/Wanted Anton Cechov René Féret in Dvd e On Demand su CGtv https://www.cgtv.it/film-dvd/anton-cechov/ CG/Officine UBU Nezouh – Il buco nel cielo Soudade Kaadan in Dvd e On Demand su CGtv https://www.cgtv.it/film-dvd/nezouh-il-buco-nel-cielo/ CG/Wanted WALK WITH ME Marc Francis \ Max Pugh in Dvd e On Demand su CGtv https://www.cgtv.it/film-dvd/walk-with-me-il-potere-del-mindfulness/ Mustang/I Wonder UNA VOCE FUORI DAL CORO Yohan Manca in Dvd https://www.cgtv.it/film-dvd/una-voce-fuori-dal-coro/ Mustan/Propaganda PIOVE – Blu ray Paolo Strippoli in Dvd https://www.cgtv.it/film-dvd/piove/ Mustang MADE IN ITALY (1965) Nanni Loy Per la prima volta in Dvd https://www.cgtv.it/film-dvd/made-in-italy-2/

Dal 27 Giugno: